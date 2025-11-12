Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, se queda en PRISIÓN: Aplazan audiencia de libertad anticipada

Ciudad de México.- La noche de este martes 11 de noviembre se confirmó que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, seguirá en prisión. Deberá esperar una semana más para saber si obtiene el beneficio de la libertad anticipada, luego de que la jueza de control Ángela Zamorano Herrera decidiera aplazar la audiencia en la que se definiría su situación jurídica. Aquí los detalles.

Aplazan la audiencia sobre el caso Duarte

La diligencia se realizó este martes 11 de noviembre de 2025, en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, donde Duarte cumple una condena de nueve años de prisión por los delitos de asociación delictuosa y lavado de dinero. Durante más de nueve horas, la jueza escuchó los alegatos y desahogó testimonios de cuatro funcionarios que declararon a favor del exmandatario priista.

La defensa de Javier Duarte aseguró que ya cumplió el 95 por ciento de su condena. Foto: Facebook

Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) pidió posponer la sesión para citar a seis testigos adicionales. La jueza accedió a la solicitud y programó la continuación de la audiencia para el próximo miércoles 19 de noviembre de 2025 a las 9:45 horas, tiempo del centro de México, momento en que se definirá si Duarte cumple con los requisitos para obtener la libertad anticipada.

Duarte busca salir tras cumplir 95 por ciento de su condena

La defensa de Javier Duarte argumentó que el exgobernador ya ha cumplido el 95 por ciento de su condena, pues fue detenido en abril de 2017 y extraditado desde Guatemala dos meses después.

El abogado Pablo Campuzano explicó que, en el fuero común, Duarte ya consiguió la cancelación de los tres procesos judiciales que tenía pendientes, incluido el caso por desaparición forzada, aunque reconoció que este último fue impugnado por la Fiscalía de Veracruz. De acuerdo con la defensa, la impugnación no debería interferir con la solicitud de libertad, ya que, según el Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso no suspende la ejecución del acto reclamado.

Los antecedentes del caso Javier Duarte

Javier Duarte fue gobernador de Veracruz de 2010 a 2016. Su administración fue señalada por presuntos desvíos millonarios de recursos públicos y actos de corrupción. Fue detenido el 15 de abril de 2017 en Guatemala, y el 17 de julio del mismo año fue extraditado a México. En noviembre de 2024, obtuvo el sobreseimiento del proceso por desaparición forzada, al considerar un juez que no existían elementos suficientes para mantener la acusación.

Actualmente, Duarte permanece recluido en el Reclusorio Norte, a la espera de que la justicia federal determine si podrá salir antes de cumplir completamente su sentencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui