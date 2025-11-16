VIOLENCIA en Marcha de la Generación Z: SCJN condena enfrentamientos entre policías y civiles

Ciudad de México.- La noche de este sábado 15 de noviembre, luego de que concluyera la llamada marcha de la Generación Z en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) expresó su postura ante los incidentes registrados en las inmediaciones de su sede. Como se sabe, sujetos con el rostro cubierto se enfrentaron a oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), lo que dejó un saldo de 120 heridos.

Las autoridades de la Suprema Corte señalaron, mediante un comunicado sonoro, que, aunque la protesta reunió a miles de personas (jóvenes de la Generación Z, adultos mayores, y hasta familias), las agresiones y daños provocados por un reducido grupo alteraron el desarrollo pacífico de la movilización que buscaba exigir justicia y más seguridad en el país.

Más de 100 personas resultaron heridas tras la marcha de la Generación Z. Foto: Facebook

De acuerdo con el pronunciamiento del alto tribunal, los hechos ocurrieron cuando un bloque de encapuchados derribó las vallas instaladas cerca de Palacio Nacional y lanzó objetos y explosivos caseros hacia los cuerpos de seguridad de la capital mexicana. Esta situación tensó el ambiente en el Centro Histórico y provocó un despliegue inmediato de fuerzas policiales para contener la confrontación.

La postura de la Corte ante la marcha de la Generación Z

En su mensaje oficial, la SCJN (integrada por nueve ministras y ministros tras su renovación por voto popular el pasado 1 de junio) expresó su preocupación por las "expresiones de violencia aislada" que derivaron en daños, agresiones a policías e intentos de ingreso no autorizado al edificio. La institución subrayó que estos actos "desvirtúan el propósito legítimo de cualquier manifestación" y obstaculizan el diálogo democrático.

? #ComunicadoSonoro | Pronunciamiento de la SCJN ante los actos de violencia registrados durante la manifestación de este día.



uD83DuDD08 Da clic, escucha y comparte. pic.twitter.com/uE49gU6jHF — Suprema Corte (@SCJN) November 16, 2025

La Corte también recordó que el disenso forma parte esencial de una sociedad abierta; sin embargo, aseguró que esta nueva integración ha mantenido canales activos para escuchar a la ciudadanía, por lo que consideró innecesario recurrir a la violencia para hacer visible cualquier reclamo.

Gobernación también reprueba los actos violentos

Minutos antes del posicionamiento de la Corte, la Secretaría de Gobernación (Segob) condenó las agresiones contra elementos de la SSC-CDMX. Según el reporte oficial, la marcha dejó un saldo de 20 civiles y 100 policías heridos, además de una veintena de personas detenidas.

La dependencia detalló que, durante los altercados, algunos manifestantes emplearon artefactos explosivos caseros, cohetes, herramientas y otros objetos contundentes en contra de los cuerpos de seguridad, así como hacia peatones que transitaban por el Zócalo.

Fuente: Tribuna del Yaqui