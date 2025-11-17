Precio del dólar en México para HOY LUNES 17 de noviembre: ¿Cómo amanece el tipo de cambio?

Ciudad de México.- ¿Este día inhábil (con motivo de la Revolución Mexicana) tienes planeado realizar transacciones que involucran a la divisa oficial de los Estados Unidos (EU)? Si la respuesta es afirmativa, ya sea para compras o ventas de productos importados, es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este lunes 17 de noviembre de 2025. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, lunes 17 de noviembre de 2025, el precio del dólar se exhibe en un promedio de 18.3230 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una ligera diferencia entre el pasado domingo 16 de noviembre de 2025 que cerró operaciones en 18.3028 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este lunes se exhibe en un promedio de 18.3303 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana amanece en 18.3092 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México lunes 17 de noviembre de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, lunes 17 de noviembre, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.50 pesos y vende en 19.00 pesos

Banco Azteca compra en 17.00 y vende en 18.84 pesos

Bank of America compra en 17.3611 y vende en 19.3798 pesos

Banorte adquiere en 17.15 y oferta en 18.65

BBVA Bancomer compra 17.24 y vende en 18.79 pesos

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.33

Finalmente, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este tercer lunes del mes es de 18.3303 pesos mexicanos.

Además, la probabilidad de recorte en la tasa de la Fed ha bajado. Todo esto contribuye con pérdidas en el mercado financiero. https://t.co/W1qJpRcIoT — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) November 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui