Lucha contra la extorsión es una prioridad en la 4T, asegura Lorenia Valles Sampedro

Ciudad de México.- "Hoy, la lucha contra la extorsión es una verdadera política de Estado. Nuestro compromiso es combatir eficazmente este delito fortaleciendo las instituciones de seguridad y de procuración de justicia, así como los mecanismos de prevención, investigación y sanción", declaró la senadora Lorenia Valles Sampedro en el marco de la discusión de la legislación secundaria en materia de extorsión.

De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), del 1 de enero al 28 de septiembre de 2025, crecieron 85 por ciento las denuncias al 089 por extorsión, alcanzando un promedio de 647 denuncias diarias en los últimos meses. Además, de 2019 a 2025, aumentó 20.8 por ciento la incidencia de este delito.

"La actualización del marco normativo en la materia demuestra la prioridad de la presidenta Claudia Sheinbaum y de quienes formamos parte de la Cuarta Transformación. Primero se reformó la Constitución para facultar al Poder Legislativo federal para legislar en la materia de extorsión. Ahora, se creó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos y se reformaron otros ordenamientos, estableciendo una pena de 15 a 25 años de prisión y una multa de 300 a 500 veces el valor diario de la UMA a quien incurra en esta conducta delictiva".

La legisladora sonorense recordó que, recientemente, el Gobierno de México implementó una Estrategia Nacional contra la Extorsión, que incluye labores de investigación e inteligencia, la creación de Unidades Antiextorsión locales, la aplicación de un protocolo de atención a víctimas y el establecimiento del 089 como número exclusivo para atender denuncias de extorsión.

"En la Cuarta Transformación estamos comprometidos con una legislación que garantice los derechos de todas las personas y las proteja de aquellas acciones que vulneran su vida, su integridad, su patrimonio y, desde luego, su tranquilidad. La extorsión es un delito que provoca daños psicológicos, físicos y morales en las víctimas; por ello, ahora tendrán el derecho de denunciar sin la necesidad de revelar su identidad", concluyó Valles Sampedro.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Senado de la República