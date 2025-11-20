Lorenia Valles Sampedro resalta que el T-MEC es un acuerdo de prosperidad compartida

Ciudad de México.- El Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) se ha consolidado como un motor de crecimiento para América del Norte y una pieza clave para la economía mexicana, afirmó la senadora por Sonora Lorenia Valles Sampedro durante la inauguración del Foro de Diagnóstico Sectorial del T-MEC, que se realiza este 20 y 21 de noviembre en el Senado de la República.

La legisladora destacó que desde la entrada en vigor del tratado, el 1 de julio de 2020, la dinámica comercial de la región se ha fortalecido de manera significativa. Subrayó que México se mantiene como el principal socio comercial de Estados Unidos, superando a China y Canadá, con alrededor del 80 por ciento de las exportaciones nacionales dirigidas a ese país. "Esta es la importancia del T-MEC", sostuvo.

El foro reúne a representantes de los sectores productivos, del Gobierno de México e integrantes de las comisiones de Economía y de Seguimiento a la Implementación y Revisión del T-MEC, con el objetivo de preparar la revisión del acuerdo prevista para 2026. Las mesas de trabajo abarcan una amplia gama de industrias clave, entre ellas la farmacéutica, automotriz, minera, textil, agroindustrial, tecnológica, logística, turística, aeroespacial, energética, química y del sector obrero-patronal.

Como presidenta de la Comisión de Minería, Valles Sampedro resaltó la relevancia estratégica de este sector dentro del tratado, particularmente en el comercio de minerales como el cobre y el litio. "México es una potencia minera y nuestra propuesta a nivel trilateral es consolidar un sector más sostenible, generador de riqueza con bienestar social y responsabilidad ambiental", señaló.

La senadora enfatizó que el T-MEC representa mucho más que un mecanismo de intercambio comercial. "Es un acuerdo de prosperidad compartida para que las empresas de las tres naciones sigan desarrollándose, para que las y los trabajadores cuenten con mejores empleos y para que los productos creados en América del Norte continúen distinguiéndose por su alta calidad", concluyó.

Hoy y mañana se estará llevando el “Foro de Diagnóstico Sectorial del T-MEC” en el @senadomexicano uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDFAuD83CuDDF8uD83CuDDE8uD83CuDDE6 el cual será una hoja de ruta con propuestas de las y los representantes de los sectores productivos hacia el fortalecimiento de este acuerdo comercial, que es el más… pic.twitter.com/agsaYOV833 — Lorenia Valles (@LoreniaValles_) November 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / Senado de la República