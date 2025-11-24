Inflación repunta a 3.61% en México: Electricidad y transporte público encarecen la quincena

Ciudad de México.- La inflación en México mostró un nuevo incremento durante la primera quincena de noviembre de 2025. De acuerdo con datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), compartidos este lunes 24 de noviembre, la inflación general anual se ubicó en 3.61 por ciento, lo que representa un avance respecto a los niveles observados a lo largo del segundo semestre del año.

Asimismo, el organismo detalló que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) llegó a 142.470 puntos, lo que implicó un aumento quincenal de 0.47 por ciento. Estas cifras contrastan con el comportamiento del mismo periodo de 2024, cuando la inflación quincenal fue de 0.37 por ciento y la anual alcanzó 4.56 por ciento. Aunque el dato actual se mantiene dentro del rango objetivo del Banco de México (Banxico), el repunte refleja presiones específicas en ciertos productos y servicios.

Inflación en México sube a 3.61% en noviembre

¿Qué impulsó el aumento del INPC?

El índice de precios subyacente (que excluye bienes con variaciones abruptas y se usa para medir la tendencia real de la inflación) avanzó 0.04 por ciento quincenal. En su interior, los servicios aumentaron 0.25 por ciento, mientras que los precios de mercancías descendieron 0.19 por ciento, lo que ayudó a contener el alza general.

En contraste, el índice no subyacente registró un incremento más acelerado, con un avance de 1.93 por ciento. Este comportamiento se explicó principalmente por:

Un aumento de 1.34 por ciento en frutas y verduras.

Un repunte de 2.92 por ciento en energéticos y tarifas reguladas.

El Inegi señaló que el fin del subsidio al programa de tarifas eléctricas de verano en 11 ciudades del país tuvo un peso importante en el encarecimiento de los energéticos.

Los productos que más subieron (y los que bajaron)

Entre los bienes y servicios con mayor incidencia en el aumento de la inflación destacaron:

Electricidad

Transporte público colectivo

Comida preparada (loncherías, fondas, torterías y taquerías)

Servicios profesionales

Por el contrario, algunos productos registraron una baja en sus precios y contribuyeron a moderar el avance del INPC. Entre ellos se encuentran:

Vino de mesa

Tequila

Ron

#Sonora | Alfonso Durazo aumenta recursos para las universidades de Sonora; tendrán alza del 5.5% uD83DuDCB0uD83DuDCDAhttps://t.co/EofbG0kiuD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 24, 2025

Canasta de Consumo Mínimo: También aumenta

El Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo (IPCCCM), que incluye 170 productos esenciales, subió 0.71 por ciento quincenal y 3.69 por ciento anual. En comparación, en 2024 había aumentado 0.54 por ciento y 4.27 por ciento, respectivamente.

La perspectiva para cierre de año se mantiene incierta. Cabe señalar que, en 2024, los precios al consumidor terminaron con una inflación anual de 4.21 por ciento, la más baja en cuatro años. Esto ocurrió luego del 4.66 por ciento de 2023 y del 7.82 por ciento de 2022, el mayor nivel registrado en más de dos décadas.

¿Qué opinas tú?

Fuente: Tribuna del Yaqui