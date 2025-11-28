Cuauhtémoc Cárdenas y Grecia Quiroz, un parteaguas en la vida política de Michoacán y de México: Beltrones

Mérida, Yucatán.- El senador por Sonora, Manlio Fabio Beltrones, afirmó que tanto Cuauhtémoc Cárdenas como Grecia Quiroz Cárdenas son resultado de partidos políticos que decidieron no dialogar con quienes opinaban diferente: "Los partidos fuertes son aquellos que discuten hacia adentro sus diferencias y se respetan; los partidos débiles son los que no aceptan esas contradicciones internas".

Afirmó que ambos son "una piedra de toque, una piedra de toque que podría relatar en el futuro la nueva participación política demandante de mayor apertura en el país", expuso en entrevista con Tele Sur. Dijo que está convencido de que Cárdenas no ganó las elecciones porque no estaba en coalición, pero sí ganó un país nuevo que se dirigió a una madurez democrática construyendo instituciones, construyendo instituciones que hoy están en riesgo.

"Y así como el Ingeniero fue un parteaguas, yo creo que, en este caso, Uruapan, la muerte de Carlos Manzo y la aparición de Grecia Quiroz, su compañera de lucha, son una piedra de toque, una piedra de toque que podría relatar en el futuro la nueva participación política demandante de mayor apertura en el país", señaló el senador.

Además, afirmó que Grecia se planteó muy bien el reto, "primero llamando al voto de castigo en Michoacán en las elecciones de 2027 y segundo, definir su papel no de una viuda normal, sino de la compañera de lucha de Carlos que, aunque murió, el movimiento no, y que ahora a ella le tocará encabezar".

Sin embargo, el legislador expresó preocupación de que Grecia no encuentre la forma de darle gobernabilidad a un movimiento que pueda triunfar en Michoacán bajo la figura de candidaturas independientes. "Ya vimos un esfuerzo fallido en Nuevo León de un candidato a gobernador independiente que no tuvo congreso y no tuvo presidentes municipales y no pudo gobernar; al final hasta terminó un espacio de tiempo en la cárcel", puntualizó.

"Soy un impulsor obligado de las candidaturas independientes, te pueden hacer ganar, pero no te garantizan que puedas gobernar y es ahí donde se debe trabajar para que quien gane en el futuro bajo esta figura pueda gobernar y dar resultados y lo que pudiera ser un avance se convierta en un retroceso", afirmó.

#Nacional | "Cuauhtémoc Cárdenas y Grecia Quiroz, viuda de Manzo, un parteaguas en la vida política de Michoacán y de México", señala @MFBeltrones pic.twitter.com/YdftrDSFIw — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 29, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui