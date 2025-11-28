Ernestina Godoy queda como encargada de la FGR tras renuncia de Gertz Manero: Lo que debes saber

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) tendrá un relevo provisional luego de que Alejandro Gertz Manero formalizara su renuncia a la titularidad este jueves 27 de noviembre de 2025. De acuerdo con el documento entregado al Senado de la República, Ernestina Godoy Ramos, quien hasta ahora se desempeñaba como consejera jurídica de la Presidencia, fue designada titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial.

Esto la coloca como encargada temporal de la institución mientras avanza el proceso para elegir al nuevo fiscal general. Medios nacionales, así como la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, confirmaron que Godoy presentó su renuncia a la Consejería Jurídica para asumir esta responsabilidad. Desde el día de ayer, jueves 27 de noviembre, ya está en el cargo.

#Política | "Le ofrecí una embajada": Sheinbaum sobre RENUNCIA de Gertz Manero; analiza nuevo titular de la FGR uD83DuDDE3?https://t.co/JdTlcODVGh — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 28, 2025

Senado inicia el proceso para elegir al próximo fiscal general

Tras la salida de Gertz Manero, el Senado de la República activó de inmediato el procedimiento para nombrar a su sucesor. La solicitud del ahora exfiscal fue aprobada junto con el inicio de la convocatoria pública, en la que podrán participar todas las personas interesadas a partir de las 13:00 horas de este viernes 28 de noviembre y hasta el domingo 30 a la misma hora.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Adán Augusto López Hernández, explicó que el lunes 1 de diciembre se revisarán los perfiles recibidos y, al día siguiente, se seleccionarán diez finalistas (cinco mujeres y cinco hombres) para someterlos a votación en el Pleno.

Una vez realizada esa primera selección, la lista será enviada a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien deberá remitir una terna final para que el Senado determine al próximo titular de la FGR.

#Nacional | Ernestina Godoy queda al frente de la FGR tras la salida de Alejandro Gertz Manero ?? pic.twitter.com/glGtvvVikB — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 28, 2025

Gertz Manero, futuro embajador de México

En su carta dirigida al Senado, Gertz Manero solicitó iniciar el proceso para ratificar su nuevo nombramiento como embajador en un "país amigo", una propuesta que, aseguró, le presentó la presidenta Sheinbaum. Afirmó que continuará sirviendo al país desde la esfera diplomática "con compromiso y responsabilidad" y bajo una política exterior representativa del Estado mexicano. La mandataria mexicana confirmó esta información durante su conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este viernes.

Fuente: Tribuna del Yaqui