"Le ofrecí una embajada": Sheinbaum sobre RENUNCIA de Gertz Manero; analiza nuevo titular de la FGR

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este viernes 28 de noviembre, la mandataria habló sobre la reciente renuncia del titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, cuya salida ha desatado polémica en la política mexicana.

La mandataria mexicana, al ser cuestionada sobre el tema, señaló que ella le ofreció un puesto como embajador a Gertz Manero, el cual aceptó. Sin embargo, debido a las políticas de Relaciones Exteriores, aún no se puede decir a qué país se irá: "Del fiscal... bueno, le ofrecí al fiscal que pudiera incorporarse como representante de México en una embajada, y él aceptó esta propuesta".

#ÚLTIMAHORA A Alejandro Gertz Manero se le propuso una embajada y él aceptó la propuesta, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum.



Afirmó que, antes de salir, acordó incluir a Ernestina Godoy, para que quede como encargada de despacho de la FGR.



Revela que pronto se revelará a… pic.twitter.com/AaYy9dUooD — José Luis Morales (@JLMNoticias) November 28, 2025

Ya pronto vamos a decir a dónde se va a ir, porque tiene que haber un proceso de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) con el país, y hasta que no se acepten las credenciales no puede anunciarse, esa es una norma", dijo la presidenta de México.

Claudia Sheinbaum recordó que Ernestina Godoy quedó como encargada de la FGR, mientras que se realiza el proceso para elegir al nuevo fiscal general: "Pero aceptó el fiscal y aceptó, bueno, más bien el nombra a Ernestina Godoy en una de las áreas, porque la Constitución y la Fiscalía establecen que se queda una persona encargada de un área, no recuerdo como se llama esta área, dentro de la Fiscalía, estableció en la Ley que se queda a cargo de la Fiscalía".

Entonces Ernestina Godoy, con toda competencia, presentó su renuncia y estará tomando posesión. Ya tiene el cargo desde ayer", dijo la mandataria.

¿Quién será el nuevo fiscal general de la República?

La presidenta de México recordó que, con la salida de Gertz Manero, viene un proceso constitucional para elegir a su relevo, en el que el Gobierno Federal debe presentar una terna.

Respecto a la consejería jurídica, dijo que lo nombrará la siguiente semana, de momento está Raúl Jiménez, del equipo de Ernestina Godoy.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'