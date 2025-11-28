Precio del dólar en México HOY viernes 28 de noviembre de 2025: Tipo de cambio actual

Ciudad de México.- ¿Para este último día hábil de la semana tienes planeado realizar operaciones que contemplan a la moneda oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es afirmativa, ya sea para compras o ventas de productos extranjeros, es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que exponen los bancos de México este viernes 28 de noviembre de 2025. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, viernes 28 de noviembre de 2025, el precio del dólar se muestra en un promedio de 18.3423 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera apreciación del peso mexicano, el cual el pasado jueves 27 de noviembre cerró operaciones en 18.3483 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este viernes amanece en un promedio de 18.3373 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana se muestra en 18.3434 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México viernes 28 de noviembre de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, viernes 28 de noviembre, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.60 pesos y vende en 19.10 pesos

Banco Azteca compra en 16.90 y vende en 18.79 pesos

Bank of America compra en 17.3913 y vende en 19.4175 pesos

Banorte adquiere en 17.10 y oferta en 18.70

BBVA Bancomer compra 17.49 y vende en 18.63 pesos

Banamex compra en 18.19 y vende en 19.23

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.37

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este último viernes del mes es de 18.3467 pesos mexicanos.

