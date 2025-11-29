Precio del dólar en México HOY sábado 29 de noviembre de 2025: Tipo de cambio actual

Ciudad de México.- ¿Para los siguientes días tienes planeado realizar operaciones que contemplan a la divisa oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es positiva, ya sea para compras o ventas de productos importados, es indispensable que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este sábado 29 de noviembre de 2025. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, sábado 29 de noviembre de 2025, el precio del dólar se exhibe en un promedio de 18.3000 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera apreciación del peso mexicano, el cual el pasado viernes 28 de noviembre cerró operaciones en 18.29 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Conoce todos los detalles del precio del dólar en México. Foto: Internet

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este sábado amanece en un promedio de 18.2854 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana se muestra en 18.3065 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México sábado 29 de noviembre de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, sábado 29 de noviembre, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.50 pesos y vende en 18.90 pesos

Banco Azteca compra en 16.90 y vende en 18.79 pesos

Bank of America compra en 17.3913 y vende en 19.4175 pesos

Banorte adquiere en 17.10 y oferta en 18.65

BBVA Bancomer compra 17.24 y vende en 18.77 pesos

Banamex compra en 18.19 y vende en 19.23

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.32

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

#Seguridad | Segundo accidente de la semana: Chocan dos autos en Otancahui y Allende, de Ciudad Obregón uD83DuDCA5uD83DuDE99uD83DuDEA8https://t.co/FubkmnRr2R — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 29, 2025

Finalmente, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este último sábado del mes es de 18.3467 pesos mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui