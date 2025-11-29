Reestructura en la FGR: Estos son los nuevos funcionarios tras la llegada de Ernestina Godoy

Ciudad de México.- La Fiscalía General de la República (FGR) atraviesa una nueva etapa tras la polémica renuncia de Alejandro Gertz Manero. Con la designación de Ernestina Godoy Ramos como jefa de despacho, se activó una serie de ajustes que alcanzan áreas centrales de investigación, operación y administración, con el nombramiento de nuevos responsables en puestos estratégicos.

Como te informamos en TRIBUNA, Godoy asumió temporalmente el mando tras la salida de Gertz, lo que aceleró la renovación de perfiles en áreas sensibles que requieren continuidad operativa. Entre los nombramientos más relevantes se encuentran los nuevos titulares de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Oficialía Mayor.

Alejandro Gertz Manero dejó la FGR para ser embajador. Foto: Facebook

Héctor Elizalde, nuevo titular de la Agencia de Investigación Criminal

Uno de los cambios más significativos es el arribo de Héctor Elizalde Mora a la AIC. El funcionario, quien anteriormente ocupó la Subsecretaría de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), asume la dirección en sustitución de Felipe de Jesús Gallo Gutiérrez.

Elizalde cuenta con trayectoria en áreas de inteligencia operativa y seguridad nacional. Fue director general de Inteligencia Operativa en Gobernación entre 2015 y 2016 y ha ocupado cargos clave en la Ciudad de México, incluyendo su paso por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) cuando fue nombrado encargado de despacho tras el atentado contra Omar García Harfuch en 2020.

César Oliveros encabezará la FEMDO

Otro nombramiento relevante recae en César Oliveros Aparicio, quien ocupará la titularidad de la FEMDO en sustitución de Alfredo Higuera Bernal. Oliveros proviene de la SSPC, donde se desempeñaba como director de Planeación y Análisis, además de contar con experiencia como coordinador general de Investigación de Delitos de Alto Impacto en la Fiscalía capitalina.

Aunque los nombres aún no aparecen reflejados en el portal oficial de la FGR, se espera que las actualizaciones se realicen en horas próximas, dado que sus antecesores ya fueron removidos del registro institucional.

Laura Ángeles Gómez asumirá la Oficialía Mayor

Como parte de esta reestructura, Laura Ángeles Gómez llegará a la Oficialía Mayor, en reemplazo de Francisco Santiago Sáenz de Cámara Aguirre. La funcionaria ha sido pieza clave en la administración pública de la Ciudad de México (CDMX), particularmente en su labor como coordinadora general de Administración en la Fiscalía capitalina desde 2020. Su perfil administrativo busca reforzar los procesos internos y la gestión de recursos dentro de la FGR.

A la fecha de publicación de esta nota, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, no se ha pronunciado por estos cambios en la FGR.

