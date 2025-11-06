Cámara de Diputados da luz verde en lo particular al Presupuesto 2026: Todo lo que debes saber

Ciudad de México.- La madrugada de este miércoles 6 de noviembre de 2025, el Pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026, después de una sesión que se prolongó por más de 20 horas. El partido oficialista, Morena, y sus aliados, lograron mayoría para sacar adelante el proyecto, que establece un gasto neto total superior a los 10 billones de pesos. La votación final cerró con 355 sufragios a favor y 132 en contra.

El presupuesto aprobado asciende a 10 billones 193 mil millones de pesos, y contempla una serie de ajustes en distintos órganos autónomos. La mayoría oficialista aprobó recortes por 15 mil 805 millones de pesos al Poder Judicial; mil millones al Instituto Nacional Electoral (INE); 933 millones a la Fiscalía General de la República (FGR) y 50 millones a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

#AlMomento | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprueba, n lo general y en lo particular, el dictamen con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026. pic.twitter.com/ISbjXCuIZR — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 6, 2025

Los recursos reorientados se canalizarán hacia distintos sectores. De acuerdo con lo aprobado, así quedarán:

10 mil 842 millones de pesos a educación

Dos mil 500 millones a Ciencia y Tecnología

Mil 985 millones a Cultura

Mil 500 millones a Medio Ambiente

641 millones a Agricultura

319 millones a Trabajo y Previsión Social.

Tras su aprobación, el Presupuesto de Egresos 2026 fue turnado al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

La discusión de las reservas estuvo acompañada por tensiones entre legisladores. Durante la sesión surgieron reclamos entre diputados del bloque oficialista y de la oposición por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre. El intercambio de acusaciones forzó a declarar un receso a las 20:15 horas del miércoles 5 de noviembre, con el fin de contener la confrontación en el Pleno. La sesión se reanudó poco antes de las 21:00 horas, ya con nuevas reglas para continuar el debate.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, precisó lineamientos para la continuación de la discusión, entre ellos la prohibición de exhibir fotografías y realizar alusiones personales. Con estas medidas, la Cámara cerró el análisis y procedió a la aprobación formal del gasto federal para el próximo año fiscal.

Fuente: Tribuna del Yaqui