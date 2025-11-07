Inflación en México baja a 3.57% en octubre de 2025; Inegi confirma desaceleración

Ciudad de México.- La inflación en México mostró un nuevo descenso durante octubre de 2025. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación general anual se colocó en 3.57 por ciento, una reducción respecto al mismo periodo del año pasado. Asimismo, este es el registro más bajo reportado en los últimos meses.

De igual forma, el organismo detalló que el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en 141.708 puntos, lo que representó un incremento de 0.36 por ciento respecto a septiembre. Aunque hubo un avance mensual, el nivel continúa por debajo de lo reportado en octubre de 2024, cuando la inflación mensual fue de 0.55 por ciento y la anual llegó a 4.76 por ciento.

Conoce los datos de inflación en México. Foto: Twitter

¿Qué productos bajaron y cuáles subieron?

El informe señala que el índice subyacente, que excluye productos con alta volatilidad y es clave para medir la inflación de manera sostenida, aumentó 0.29 por ciento mensual. Dentro de este rubro:

Mercancías subieron 0.17 por ciento

Servicios aumentaron 0.39 por ciento

El índice no subyacente registró un incremento de 0.63 por ciento mensual. En su interior:

Los productos agropecuarios mostraron una baja de 0.90 por ciento

Energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno avanzaron 1.89 por ciento

Inegi explicó que este aumento se relaciona principalmente con el fin del subsidio a las tarifas eléctricas de verano aplicado en 18 ciudades del país. Entre los productos con mayor incidencia al alza destacaron la electricidad, la vivienda propia y el transporte aéreo. En contraste, el huevo, pollo, papa y tomate verde registraron disminuciones en sus precios.

En octubre 2025, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 141.708 y representó un aumento de 0.36% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.57%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

??4.28% subyacente… pic.twitter.com/NBrJmJYMDu — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) November 7, 2025

Canasta de consumo mínimo también muestra desaceleración

Por otro lado, el Índice de Precios al Consumidor de la Canasta de Consumo Mínimo reportó un incremento mensual de 0.32% por ciento y 3.61 por ciento a tasa anual. En 2024, los aumentos habían sido de 0.45 por ciento mensual y 4.45 por ciento anual, lo que confirma una tendencia a la baja.

Inflación continúa moderándose

Los precios al consumidor cerraron 2024 en 4.21 por ciento, por debajo de lo que estimaban analistas. Ahora, con el dato de octubre 2025, el país se mantiene dentro del rango esperado por especialistas y cercano al objetivo del Banco de México (Banxico), impulsado por menores presiones en productos agropecuarios y una desaceleración en mercancías.

Fuente: Tribuna del Yaqui