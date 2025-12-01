¿Por qué Alejandro Gertz Manero dejó la FGR? Sheinbaum explica acuerdo con el exfiscal

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, reafirmó este lunes 1 de diciembre de 2025 el cierre de un ciclo dentro de su Administración, luego de confirmar la salida de Alejandro Gertz Manero, quien estuviera al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) desde 2018. La mandataria señaló que la decisión forma parte de una !nueva etapa! para el país.

Asimismo, desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano detalló que, por acuerdo mutuo, ofreció al exfiscal una embajada como parte de esta transición. Cabe señalar que el cambio se dio luego de semanas de incertidumbre sobre la continuidad de Gertz en la FGR y en medio de un reacomodo institucional que, según Sheinbaum Pardo, buscará fortalecer la procuración de justicia.

Sheinbaum reconoce la trayectoria de Gertz Manero y señala un cierre acordado

Ante los medios de comunicación reunidos este lunes, la presidenta fue cuestionada sobre el motivo por el que decidió proponer una representación diplomática al exfiscal. La presidenta de México aseguró que la salida se definió de manera consensuada.

Lo acordamos, inicia una nueva etapa", afirmó al destacar que Gertz Manero continuará apoyando al gobierno desde el ámbito diplomático.

La mandataria añadió que su administración reconoce la labor realizada por el exfiscal durante los últimos años, aun cuando su gestión estuvo marcada por polémicas y cuestionamientos de organizaciones civiles.

No habrá cambios en el gabinete… por ahora

Ante versiones sobre un posible reacomodo en su equipo cercano, Sheinbaum Pardo descartó modificaciones inmediatas en el gabinete federal. Sin embargo, dejó abierta la puerta a ajustes futuros si fuera necesario para mejorar resultados. Explicó que su administración mantiene evaluaciones constantes del desempeño de cada área, pero reiteró que, por el momento, no hay nombramientos ni cambios previstos.

Gertz Manero se prepara para asumir una embajada

Aunque aún no se confirma públicamente cuál será el país al que será enviado Gertz Manero, fuentes oficiales han señalado que su llegada a una representación diplomática forma parte del acuerdo que marcó el fin de su periodo en la FGR.

La transición ocurre en un contexto en el que diversos actores (incluyendo colectivos ciudadanos y especialistas en derecho) han criticado la forma en que se dio su salida y han pedido mayor transparencia en el proceso de nombramiento de su sucesor.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'