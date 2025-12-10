"Es un honor representar al pueblo de Sonora en el Senado": Lorenia Valles

Ciudad de México.- "Concluimos un nuevo periodo legislativo en el Senado de la República, avanzando en las reformas constitucionales y legales fundamentales para la consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación. Cada esfuerzo en la tribuna legislativa es un esfuerzo en favor de los derechos del pueblo, ¡es un honor representar al pueblo de Sonora en el Senado!", dijo la legisladora por Sonora Lorenia Valles Sampedro.

El Primer Periodo Ordinario del Segundo Año de Ejercicio de la LXVI Legislatura concluye con una producción legislativa de cerca de 50 cambios a la Constitución y a la legislación secundaria, que se suma a más de 100 asuntos resueltos durante el primer año. "Desde septiembre de 2024 y hasta el día de hoy, logramos 23 reformas constitucionales, cerca de 20 nuevas leyes y alrededor de 60 reformas a leyes existentes", mencionó la legisladora.

Les invito a leer el nuevo libro del expresidente, "¡Grandeza!", un recuento de nuestro pasado, comenzando por la madre de todas las culturas, "la Olmeca".



La grandeza de Sonora y de México está en sus pueblos originarios, cuyo legado hace de nuestra cultura…

Valles Sampedro agregó que en este periodo se aprobaron reformas importantes, como la relativa a la sanción del delito de extorsión; la Ley General de Aguas; la Ley Aduanera; la legislación en materia de ingresos federales 2026, que será la base para el presupuesto público del próximo año; la reforma al Código Penal para homologar la sanción contra el abuso sexual en todo el país; además del proceso para la elección de la nueva titular de la Fiscalía General de la República.

"También continúo impulsando una agenda legislativa que proviene del diálogo con las y los sonorenses, entre ellas, la iniciativa en materia de salud mental para las escuelas del Sistema Educativo Nacional, al igual que la reivindicación de Cananea como cuna y precursora de la Revolución Mexicana. Recientemente, fueron aprobadas en comisiones la iniciativa que presenté para reconocer la importancia de la gastronomía tradicional mexicana, así como la relacionada con el fomento del liderazgo de las mujeres en las industrias estratégicas", afirmó.

"Desde luego, las reformas que aprobamos este miércoles, especialmente la dirigida a la implementación de una política pública de economía circular, creando una nueva ley en la materia que dé lugar a la administración racional de los residuos sólidos urbanos, a fin de ampliar la vida útil de las materias primas y reducir la cantidad de residuos", concluyó la legisladora sonorense.

Les invito a leer mi columna: "Cocina tradicional, orgullo sonorense y mexicano"

Fuente: Tribuna del Yaqui