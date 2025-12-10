Precio del dólar HOY miércoles 10 de diciembre de 2025 en México: ¿Cómo amaneció el peso?

Ciudad de México.- ¿Esta mitad de semana tienes pensado realizar operaciones que contemplan a la moneda oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es positiva, ya sea para compras o ventas de productos importados, es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este miércoles 10 de diciembre de 2025. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio.

La mañana de hoy, miércoles 10 de diciembre de 2025, el precio del dólar amaneció en un promedio de 18.1934 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera apreciación del peso mexicano, el cual el pasado martes 9 de diciembre cerró operaciones en 18.18 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Aquí más información sobre el precio del dólar. Foto: Internet

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este miércoles se muestra en un promedio de 18.1902 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana está en 18.2026 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México miércoles 10 de diciembre de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, miércoles 10 de diciembre, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.40 pesos y vende en 18.90 pesos

Banco Azteca compra en 17.55 y vende en 18.84 pesos

Bank of America compra en 17.2414 y vende en 19.2678 pesos

Banorte adquiere en 17.00 y oferta en 18.50

BBVA Bancomer compra 17.34 y vende en 18.47 pesos

Banamex compra en 18.10 y vende en 19.20

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.22

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

#Seguridad | Mataron a recién nacido y a adulto en Hermosillo; ahora pasarán toda la vida tras las rejas uD83DuDE94uD83DuDEA8https://t.co/VrZqnvNPGc — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 10, 2025

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), señalan que el precio del dólar oficial de EU de este segundo miércoles del mes es de 18.194 pesos mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui