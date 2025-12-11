Precio del dólar HOY jueves 11 de diciembre de 2025 en México: Tipo de cambio actual

Ciudad de México.- ¿Este penúltimo hábil de la semana tienes pensado realizar operaciones que involucran a la divisa oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es afirmativa, ya sea para compras o ventas de productos importados, es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este jueves 11 de diciembre de 2025. Aquí en TRIBUNA te compartimos todos los detalles sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, jueves 11 de diciembre de 2025, el precio del dólar aparece en un promedio de 18.1797 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado miércoles 10 de diciembre cerró operaciones en 18.1562 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Precio del dólar en México: Todo sobre el tipo de cambio

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este jueves está en un promedio de 18.1767 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana amaneció en 18.1888 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México jueves 11 de diciembre de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, jueves 11 de diciembre, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Banco Afirme

17.40 pesos compra | 18.80 pesos venta

Banco Azteca

17.75 pesos compra | 18.84 pesos venta

Banorte

16.95 pesos compra | 18.50 pesos venta

BBVA Bancomer

17.30 pesos compra | 18.44 pesos venta

Grupo Financiero Multiva

18.19 pesos precio de exhibición

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), señalan que el precio del dólar oficial de EU de este segundo jueves del mes es de 18.194 pesos mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui