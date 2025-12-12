Precio del dólar en México HOY viernes 12 de diciembre de 2025: ¿Cuál es el tipo de cambio?

Ciudad de México.- ¿Para este último día hábil de la semana tienes pensado realizar transacciones que involucran a la divisa oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es positiva, ya sea para compras o ventas de productos extranjeros, es importante que te informes sobre cuál es el precio del dólar que exponen los bancos de México este viernes 12 de diciembre de 2025. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, viernes 12 de diciembre de 2025, el precio del dólar se expone en un promedio de 18.0478 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera apreciación del peso mexicano, el cual el pasado jueves 11 de diciembre cerró operaciones en 18.049 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Precio del dólar en México HOY viernes 12 de diciembre. Foto: Internet

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este viernes amanece en un promedio de 18.0384 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana se muestra en 18.0567 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México viernes 12 de diciembre de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, viernes 12 de diciembre, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.30 pesos y vende en 18.70 pesos

Banco Azteca compra en 17.40 y vende en 18.69 pesos

Bank of America compra en 17.2414 y vende en 19.2308 pesos

Banorte adquiere en 16.85 y oferta en 18.35

BBVA Bancomer compra 16.97 y vende en 18.50 pesos

Banamex compra en 18.19 y vende en 19.23

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.07

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Finalmente, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este segundo viernes del mes es de 18.2085 pesos mexicanos.

