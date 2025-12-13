Precio del dólar HOY sábado 13 de diciembre del 2025 en México: Conoce el tipo de cambio

Ciudad de México.- El precio del dólar sigue en un flujo constante, siguiendo las tendencias económicas y políticas, que hacen cambiar su valor a diario, advirtiendo si la moneda mexicana sufrió una caída, también conocida como depresión, o una subida, o sea una alza, según el tipo de cambio, y se ha compartido los precios de la moneda originaria de Estados Unidos dentro de la República Mexicana, en los bancos del país, para la mañana de este sábado 13 de diciembre del 2025.

Como es bien sabido, el precio del dólar varía por diferentes factores, como en temas de política y afectaciones económicas, como es el caso más reciente, y actualmente uno de los más importantes, con los aranceles por Donald Trump, y también los temas de migración y negociaciones, se ve afectado o beneficiada la moneda mexicana, por lo que páginas especializadas en el tema actualizan los cambios, así sea el más mínimo.

Según lo informado por el portal de noticias especializado en monitorear los cambios en la moneda estadounidense, El Blooming, el último cambio que se ha realizado es que la moneda mexicana tiene un valor de 18.01 pesos por cada dólar, que aunque no es mucho, presenta una pérdida del 0.23 por ciento, ante el cierre del viernes 12 de diciembre, sin embargo, aclaran que en los bancos mexicanos cotizan la compra del dólar en 17.52 pesos, mientras que a la venta está en 18.30 pesos, para este sábado.

El dólar está en 18.01 pesos. Internet

Banco Afirme compra en 17.30 y vende en 18.70 pesos mexicanos

BBVA Bancomer compra 16.97 y vende en 18.50

Santander compra en 17.10 y vende en 18.80

Scotiabank compra en 17.10 y vende en 18.60

Banorte compra en 16.85 y vende en 18.35

Banco Azteca compra en 16.85 y vende en 18.79

Recuerda que el valor de la divisa oficial de EU se establece de acuerdo datos emergentes sobre la inflación (fenómeno mundial y constante), la tasa de interés y el mercado actual, por lo que su precio puede tener importantes variaciones de un día a otro, por lo que es importante que diariamente se busque información con respecto a los precios que se manejarán en los distintas empresas bancarias. La moneda mexicana cayó un 0.23 por ciento. Internet

