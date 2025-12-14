"Ley General de Aguas garantiza desarrollo económico y bienestar social": Lorenia Valles

Hermosillo, Sonora.- "La nueva Ley General de Aguas garantiza el desarrollo económico y el bienestar social en el país. Su implementación contribuirá a la justa distribución del vital líquido, beneficiando a las comunidades que aún no tienen acceso, a los productores del campo, así como a las regiones con estrés hídrico, como Sonora", afirmó la senadora por Sonora Lorenia Valles Sampedro.

Luego del evento de entrega de títulos de concesión de agua, a cargo del gobernador Alfonso Durazo, y del director general de Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales López, la legisladora recordó el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de impulsar un plan que asegure la sostenibilidad hídrica, recordando la mala gestión que propició la reforma constitucional de 1992, la cual "lejos de brindar beneficios sociales, privatizó un bien público y de la nación".

Acorde con lo que dijo el titular de Conagua, Valles Sampedro manifestó que con la nueva legislación en materia de agua "están garantizados los títulos de concesión, ya que las tierras pueden ser rentadas o vendidas con dicho título; solo es necesario que el nuevo propietario avise al organismo federal de ese interés; es falsa cualquier supuesta prohibición".

"La entrega de títulos de concesión es un punto de partida para la regulación, el reordenamiento y la mejor gestión del agua para el bienestar de las y los mexicanos. En Sonora, un ejemplo de este avance es el proceso de tecnificación del Distrito de Riego 018, considerado el primer distrito administrado por un pueblo indígena, al igual que los distritos 038 y 041. También es de reconocer la ampliación del subsidio eléctrico para uso agrícola", concluyó la senadora de la República.

¡El agua es un derecho, no una mercancía!



Un gusto acompañar al gobernador @AlfonsoDurazo y al director general de @conagua_mx, @Efrainmoralesl, en el evento de entrega de títulos de concesión de agua.



Con la nueva Ley General de Aguas se prioriza la justa distribución de este… pic.twitter.com/Y6spRyr7FO — Lorenia Valles (@LoreniaValles_) December 14, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui