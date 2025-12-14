Precio del dólar HOY DOMINGO 14 de diciembre de 2025: ¿Cómo amaneció el peso mexicano?

Ciudad de México.- ¿Para la siguiente semana tienes pensado realizar transacciones que involucran a la moneda oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es afirmativa, ya sea para compras o ventas de productos importados, es indispensable que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este domingo 14 de diciembre de 2025. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, domingo 14 de diciembre de 2025, el precio del dólar se muestra en un promedio de 18.0155 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera apreciación del peso mexicano, el cual el pasado viernes 12 de diciembre cerró operaciones en 18.005 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Conoce más detalles sobre el precio del dólar en México. Foto: Internet

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este domingo amanece en un promedio de 17.9987 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana se muestra en 18.019 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México domingo 14 de diciembre de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, domingo 14 de diciembre, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.30 pesos y vende en 18.70 pesos

Banco Azteca compra en 17.40 y vende en 18.69 pesos

Bank of America compra en 17.094 y vende en 19.084 pesos

Banorte adquiere en 16.85 y oferta en 18.35

BBVA Bancomer compra 16.97 y vende en 18.50 pesos

Banamex compra en 18.20 y vende en 19.20

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.02

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

#Seguridad | Identifican a joven baleado tras asesinato de Joxanny en Ciudad Obregón: Nuevos datos del CRIMEN uD83DuDC64https://t.co/OuvBLb03DZ — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 13, 2025

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este segundo domingo del mes es de 18.2085 pesos mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui