Precio del dólar HOY lunes 15 de diciembre de 2025 en México: Tipo de cambio actual

Ciudad de México.- ¿Este primer día hábil de la semana tienes pensado realizar transacciones que involucran a la moneda oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es afirmativa, ya sea para compras o ventas de productos extranjeros, es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que muestran los bancos de México este lunes 15 de diciembre de 2025. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, lunes 15 de diciembre de 2025, el precio del dólar se exhibe en un promedio de 17.9798 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Cabe apuntar que este valor representa un fortalecimiento del peso mexicano, pues el pasado viernes 12 de diciembre el tipo de cambio cerró operaciones en 18.005 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Precio del dólar en México HOY lunes 15 de diciembre. Foto: Internet

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este lunes amanece en un promedio de 17.9765 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana se muestra en 17.9831 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México lunes 15 de diciembre de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, lunes 15 de diciembre de 2025, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme: 17.30 a la compra – 18.70 a la venta

Banco Azteca: 17.30 a la compra – 18.69 a la venta

Banco de México, FIX del viernes: 18.0543

Bank of America: 17.094 a la compra – 19.084 a la venta

Banorte: 16.85 a la compra – 18.35 a la venta

BBVA Bancomer: 16.97 a la compra – 18.50 a la venta

Grupo Financiero Multiva: 18.02 pesos mexicanos

Intercam: 17.4745 a la compra – 18.4782 a la venta

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este tercer lunes del mes es de 18.1860 pesos mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui