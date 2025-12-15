Programa Tejedoras de la Patria empodera a las mujeres: Lorenia Valles

Hermosillo, Sonora.- La senadora de Morena por Sonora, Lorenia Valles Sampedro, estuvo presente en el Encuentro Estatal de Tejedoras de la Patria, celebrado este lunes 15 de diciembre de 2025 en la ciudad de Hermosillo, donde destacó las virtudes de este programa social que empodera mujeres.

"Con el programa Tejedoras de la Patria se está conformando la red de mujeres más grande del país, en un espacio donde compartimos nuestras experiencias, necesidades, retos y sueños, promoviendo la sororidad, el cuidado, la igualdad y el respeto. Con este programa se está tejiendo liderazgo, dignidad y empoderamiento femenino”, declaró Valles Sampedro. El evento fue encabezado por la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora; el gobernador Alfonso Durazo Montaño; así como la secretaria de las mujeres estatal, Sheila Hernández Alcaraz.

La legisladora sonorense reconoció el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y de la secretaria Citlalli Hernández, quienes "están asumiendo la agenda de género con responsabilidad, reconociendo las desigualdades y las violencias estructurales que aún permean en nuestro entorno, y tomando parte en la realización de una vida más justa, digna y libre de violencia para todas las mujeres. Ejemplo de su esfuerzo es que más de 100 mil mujeres se han integrado al programa".

Valles Sampedro también reconoció el compromiso del gobernador Alfonso Durazo con la agenda de derechos de las mujeres y la igualdad sustantiva: "Fue el primer mandatario en crear una secretaría estatal para promover nuestros derechos, además de que no ha escatimado un solo peso a los programas ni a las acciones afirmativas por la igualdad de género".

"La presidenta de la República y el gobernador no se equivocan cuando exclaman '¡es tiempo de mujeres!'. Hoy por hoy, las mujeres que nos desempeñamos en los espacios de toma de decisiones estamos contribuyendo al cambio verdadero en favor de la Patria. El derecho a votar y ser votadas fue un punto de partida, que se materializa solo con la participación en condiciones de paridad. Programas como Tejedoras de la Patria contribuyen al empoderamiento de las mujeres", finalizó la senadora.

Fuente: Tribuna del Yaqui