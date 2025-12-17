Precio del dólar HOY miércoles 17 de diciembre 2025 en México: Tipo de cambio actual

Ciudad de México.- ¿Este tercer día hábil de la semana tienes planeado realizar operaciones que involucran a la divisa oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es afirmativa, ya sea para compras o ventas de productos extranjeros, es indispensable que te informes sobre cuál es el precio del dólar que exponen los bancos de México este miércoles 17 de diciembre de 2025. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio.

La mañana de este día, miércoles 17 de diciembre de 2025, el precio del dólar se expone en un promedio de 17.9805 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado martes 16 de diciembre cerró operaciones en 17.954 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este miércoles se exhibe en un promedio de 17.9747 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana está en 17.9928 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México miércoles 17 de diciembre de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, miércoles 17 de diciembre, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.20 pesos y vende en 18.70 pesos

Banco Azteca compra en 17.60 y vende en 18.54 pesos

Bank of America compra en 17.0358 y vende en 19.0114 pesos

Banorte adquiere en 16.75 y oferta en 18.25

BBVA Bancomer compra 17.34 y vende en 18.47 pesos

Banamex compra en 18.10 y vende en 19.20

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.22

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Finalmente, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), señalan que el precio del dólar oficial de EU de este tercer miércoles del mes es de 17.9525 pesos mexicanos.

