Bienvenidos nuestros hermanos y hermanas migrantes: Lorenia Valles Sampedro

Hermosillo, Sonora.- Luego de la llegada de millones de mexicanas y mexicanos que viven en el extranjero para la celebración de las fiestas navideñas, la senadora de Morena por Sonora Lorenia Valles Sampedro aseguró: "México y Sonora abrazan a nuestros hermanos y hermanas migrantes que viajaron a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades o para reunirse con sus familiares; nuestro país siempre será su casa".

"En Estados Unidos residen cerca de 40 millones de personas de origen mexicano, equivalente al 12 por ciento de la población total de ese país. Son personas trabajadoras, que benefician a sus familias y a la economía nacional con las remesas que envían a México, además de contribuir a la economía estadunidense por concepto de consumo y pago de impuestos", manifestó.

En el marco del Día Internacional del Migrante, Valles Sampedro reconoció los esfuerzos del Gobierno de México y el Gobierno de Sonora para garantizar los derechos y el retorno seguro de las mexicanas y de los mexicanos repatriados. "Nuestras hermanas y hermanos migrantes son bienvenidas y bienvenidos a su país, a la tierra de sus orígenes, a la tierra que les acogerá siempre que decidan volver", dijo.

"Desde que se intensificaron las repatriaciones, los gobiernos de la Cuarta Transformación activaron diferentes acciones para recibirles, como la atención integral en los consulados de México en Estados Unidos; la estrategia 'México te abraza', que incluye el apoyo con transporte y un lugar para dormir en el camino, el registro en los programas de bienestar y el trámite de documentos de identidad; así como la tarjeta Finabien, para que realicen transacciones de forma segura y con comisiones más bajas", finalizó.

¡Celebramos la tradicional posada navideña con niños y adolescentes del Centro de Asistencia Social Jineseki! uD83CuDF84uD83DuDC66uD83CuDFFBuD83EuDE85



Mi reconocimiento al esfuerzo que encabeza nuestro gobernador @AlfonsoDurazo para garantizar el cuidado, el bienestar y la felicidad de las infancias y las… pic.twitter.com/e94IgszmxB — Lorenia Valles (@LoreniaValles_) December 18, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui