Precio del dólar en México HOY JUEVES 18 de diciembre: Así amaneció el tipo de cambio

Ciudad de México.- ¿Este penúltimo hábil de la semana tienes pensado realizar operaciones que involucran a la divisa oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es positiva, ya sea para compras o ventas de productos extranjeros, es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este jueves 18 de diciembre de 2025. Aquí en TRIBUNA te compartimos todos los detalles sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, jueves 18 de diciembre de 2025, el precio del dólar aparece en un promedio de 18.0123 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado miércoles 17 de diciembre cerró operaciones en 18.0016 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Precio del dólar en México HOY jueves 18 de diciembre. Foto: Internet

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este jueves está en un promedio de 18.0028 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana amaneció en 18.0204 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México jueves 18 de diciembre de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, jueves 18 de diciembre, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Banco Afirme

17.20 pesos compra | 18.70 pesos venta

Banco Azteca

17.75 pesos compra | 18.84 pesos venta

Banorte

16.80 pesos compra | 18.35 pesos venta

BBVA Bancomer

17.14 pesos compra | 18.29 pesos venta

Grupo Financiero Multiva

18.04 pesos precio de exhibición

Finalmente, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), señalan que el precio del dólar oficial de EU de este tercer jueves del mes es de 18.02 pesos mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui