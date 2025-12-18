Sheinbaum afirma que revisión del T-MEC avanza en buenos términos con Estados Unidos

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este jueves, la mandatario mexicana aseguró que el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos (EU) y Canadá (T-MEC) avanza en un entorno favorable, marcado por el diálogo, la cooperación y una postura diplomática basada en la prudencia.

Ante medios de comunicación, la jefa del Ejecutivo Federal afirmó que el Gobierno de México mantiene una estrategia de "cabeza fría" para alcanzar acuerdos que beneficien a las tres economías. Destacó que el intercambio con el Gobierno de EU se desarrolla en términos positivos, luego de que representantes de ese país reconocieran que el tratado ha generado beneficios, aunque también requiere ajustes puntuales.

uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83EuDD1DuD83CuDDFAuD83CuDDF8 Sheinbaum destaca apoyo de EUA al T-MEC



La presidenta @Claudiashein 'presumió' que el embajador Jamieson Greer, representante comercial de EUA, señaló que el T-MEC es un buen tratado que ha sido benéfico, por lo que la mandataria aseguró que es gracias a lo que su… pic.twitter.com/7LZa9zV6A6 — Político MX (@politicomx) December 18, 2025

México apuesta por el diálogo en la revisión del T-MEC

La presidenta de México subrayó que la revisión del acuerdo comercial no se está llevando desde la confrontación, sino desde una lógica de entendimiento mutuo. Señaló que México busca preservar la estabilidad de la relación económica con Estados Unidos y Canadá, conscientes de la magnitud de los temas que se discuten dentro del marco del tratado.

Sheinbaum enfatizó que la instrucción es mantener una postura serena y constructiva, evitando tensiones innecesarias y privilegiando los canales institucionales para resolver diferencias. Esta estrategia, dijo, permite avanzar en negociaciones complejas sin afectar la cooperación bilateral.

En esta misma intervención, la presidenta explicó que el proceso de revisión del T-MEC involucra a diversas dependencias del Gobierno de México, entre ellas la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Pública (SHCP), las cuales trabajan de manera conjunta para defender los intereses del país y fortalecer la posición mexicana en las mesas de negociación.

Vamos a seguir en este esquema de no pelearnos, de mantener la cabeza fría y buscar siempre un acuerdo en todos los temas que tenemos con ellos, que son muchísimos", dijo la presidenta.

Además del tema comercial, Sheinbaum resaltó que la relación con Estados Unidos incluye acciones para proteger a la comunidad mexicana que reside en ese país. Indicó que el fortalecimiento de los consulados y la atención consular forman parte de una estrategia integral que acompaña el diálogo económico.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'