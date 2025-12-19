Sheinbaum destaca caída histórica de la POBREZA y crecimiento de CLASE MEDIA en México

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este viernes 19 de diciembre, la primera presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que México atraviesa un cambio estructural en su composición social: por primera vez en al menos dos décadas, el porcentaje de personas consideradas clase media es mayor al de quienes viven en pobreza. La afirmación se sustentó en datos del Banco Mundial y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con lo expuesto este día en el Salón Guillermo Prieto, este avance refleja un modelo económico distinto al que predominó en años anteriores. Sheinbaum señaló que el crecimiento de la clase media y la reducción de la pobreza no son hechos aislados, sino el resultado de una política pública enfocada en el bienestar social, la ampliación de derechos y el fortalecimiento del ingreso de los hogares.

Como resultado de la política social de la 4T, México es el país de A.L. donde más creció la clase media.

Bajó la pobreza 13.6% y aumentó la clase media 12.4%.

La clase media creció de 27.2% al 39.6%.

Buenas noticias para el pueblo de México y para el bienestar de todas y todos. pic.twitter.com/l8wgNcn7gp — Jesús Ramírez Cuevas (@JesusRCuevas) December 19, 2025

La presidenta explicó que, conforme a las mediciones del Banco Mundial y del Inegi, actualmente hay más personas con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y reducir su nivel de vulnerabilidad económica.

Datos oficiales: menos pobreza, más clase media

Durante la presentación, se detalló que en 2018 la pobreza por ingresos alcanzaba el 35.3 por ciento de la población, mientras que la clase media representaba el 27.2 por ciento. A partir de ese periodo, ambas curvas comenzaron a modificarse.

Entre 2020 y 2022 se registró el punto de cruce, cuando el porcentaje de población clasificada como clase media superó al de personas en situación de pobreza. Para 2024, las cifras mostraron un avance más marcado: la clase media alcanzó el 39.6 por ciento de la población, mientras que la pobreza descendió al 21.7 por ciento. Esto implica una reducción de 13.6 puntos porcentuales en pobreza y un incremento de 12.4 puntos en la clase media.

¿Cómo se define la clase media?

Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la Presidencia y vocero del Gobierno Federal, precisó que, según los criterios del Banco Mundial, se considera clase media a quienes perciben ingresos superiores a 17 dólares diarios, equivalentes a aproximadamente 340 pesos. En contraste, se clasifica como población en pobreza a quienes ganan menos de 8.30 dólares al día, alrededor de 166 pesos.

Ramírez Cuevas destacó que alrededor de 12 millones de personas se incorporaron a la clase media en este periodo, un dato que coincide con las mediciones nacionales del Inegi, las cuales también reportan una disminución sostenida de la pobreza en el país.

El objetivo: Mantener la tendencia

La presidenta afirmó que el reto hacia adelante es consolidar la Cuarta Transformación (4T) y evitar retrocesos. El objetivo del gobierno federal, dijo, es que cada vez menos personas se encuentren en situación de pobreza y que más hogares logren estabilidad económica: "Que siga la tendencia", reiteró Sheinbaum, al señalar que el crecimiento de la clase media es un indicador de que más familias tienen cubiertas sus necesidades básicas y cuentan con mayor certidumbre económica.

Fuente: Tribuna del Yaqui