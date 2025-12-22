Precio del dólar en México HOY lunes 22 de diciembre: ¿Cómo amanece el peso mexicano?

Ciudad de México.- ¿Este primer día hábil de la semana tienes planeado realizar operaciones que contemplan a la moneda oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es positiva, ya sea para compras o ventas de productos importados, es indispensable que te informes sobre cuál es el precio del dólar que muestran los bancos de México este lunes 22 de diciembre de 2025. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, lunes 22 de diciembre de 2025, el precio del dólar se muestra en un promedio de 17.9918 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Cabe apuntar que este valor representa un fortalecimiento del peso mexicano, pues el pasado viernes 19 de diciembre el tipo de cambio cerró operaciones en 18.019 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Precio del dólar en México HOY lunes 22 de diciembre. Foto: Internet

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este penúltimo lunes del mes amanece en un promedio de 17.9889 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana se muestra en 18.0006 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México lunes 22 de diciembre de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, lunes 22 de diciembre de 2025, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.20 pesos y vende en 18.70 pesos

Banco Azteca compra en 17.70 y vende en 18.64 pesos

Bank of America compra en 17.094 y vende en 19.084 pesos

Banorte adquiere en 16.85 y oferta en 18.35

BBVA Bancomer compra 16.95 y vende en 18.48 pesos

Banamex compra en 18.20 y vende en 19.20

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.07

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este cuarto lunes del mes es de 18.0065 pesos mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui