No habrá IMPUESTOS a videojuegos violentos, confirma Sheinbaum: "Es muy difícil distinguir"

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este martes 23 de diciembre, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, informó que, luego de un análisis, su Gobierno decidió que no aplicará el impuesto del ocho por ciento a los videojuegos violentos que estaba previsto para entrar en vigor en 2026. La mandataria reflexionó y consideró que existen dificultades técnicas y legales para su implementación.

Desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional, este martes la jefa del Ejecutivo Federal mexicano explicó que si bien el impuesto fue aprobado como una media preventiva para reducir la violencia en México, resulta complicado diferenciar qué títulos tienen contenido violento y cuáles no, por lo que se optó por retirar la medida y sustituirla por campañas de prevención y concientización.

#Nacional | Sheinbaum cancela impuesto a los videojuegos uD83DuDEABuD83CuDFAE pic.twitter.com/vdkRglwpuA — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 23, 2025

Sheinbaum Pardo reconoció que, aunque el gravamen quedó incluido en la Ley de Ingresos y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), su administración decidió no llevarlo a la práctica: "Al final yo había pedido que se quitara el impuesto sobre videojuegos y al final no se quitó de la Ley de Ingresos y quedó. Es muy difícil distinguir entre un videojuego que tiene violencia y uno que no".

¿Por qué se elimina el impuesto a los videojuegos?

La presidenta de México detalló que la principal razón para cancelar el cobro del impuesto es la imposibilidad de establecer criterios claros para los videojuegos, según su contenido. Señaló que no existe un mecanismo objetivo que permita determinar con precisión cuáles títulos promueven la violencia y cuáles no, lo que generaría complicaciones en su aplicación. No obstante, reconoció que hay materiales que sí crean afectaciones en la sociedad.

Esto es para que sepan a dónde los pueden llevar este tipo de juegos, muchos son en línea y generan una adicción, cuestan dinero y también promueven conductas de violencia", dijo la mandataria.

La mandataria reconoció que, pese a haber solicitado previamente que el gravamen fuera retirado del Paquete Económico 2026, el impuesto permaneció en la Ley de Ingresos tras su aprobación por el Poder Legislativo. No obstante, aclaró que el Ejecutivo federal decidió no cobrarlo, aunque no precisó el mecanismo jurídico que se utilizará para dejarlo sin efectos.

Fuente: Tribuna del Yaqui