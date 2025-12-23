Precio del dólar en México HOY martes 23 de diciembre de 2025: Tipo de cambio actual

Ciudad de México.- ¿Este segundo día de la semana tienes pensado realizar operaciones bancarias que contemplan a la moneda oficial de los Estados Unidos (EU)? Si la respuesta es afirmativa, ya sea para compras o ventas de productos extranjeros, es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que muestran los bancos de México este martes 23 de diciembre de 2025. Aquí en TRIBUNA te compartimos todos los detalles sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, martes 23 de diciembre de 2025, el precio del dólar se exhibe en un promedio de 17.9436 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera apreciación del peso mexicano, el cual el pasado lunes 22 de diciembre cerró operaciones en 17.9788 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este martes se exhibe en un promedio de 17.9405 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana amanece en 17.9472 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México martes 23 de diciembre de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, martes 23 de diciembre, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.20 pesos y vende en 18.70 pesos

Banco Azteca compra en 17.75 y vende en 18.59 pesos

Bank of America compra en 17.0358 y vende en 19.0476 pesos

Banorte adquiere en 16.80 y oferta en 18.30

BBVA Bancomer compra 17.12 y vende en 18.25 pesos

Banamex compra en 18.10 y vende en 19.15

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.01

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), señalan que el precio del dólar oficial de EU de este tercer martes del mes es de 17.9785 pesos mexicanos.

