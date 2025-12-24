Precio del dólar en México HOY miércoles 24 de diciembre: Peso mexicano se mantiene fuerte

Ciudad de México.- ¿Este tercer día hábil de la semana tienes pensado realizar transacciones que contemplan a la moneda oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es positiva, ya sea para compras o ventas de productos importados, es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que exponen los bancos de México este miércoles 24 de diciembre de 2025. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio.

La mañana de este día, miércoles 24 de diciembre de 2025, el precio del dólar se expone en un promedio de 17.9023 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera apreciación del peso mexicano, el cual el pasado martes 23 de diciembre cerró operaciones en 17.915 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este miércoles se exhibe en un promedio de 17.8986 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana está en 17.9115 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México miércoles 24 de diciembre de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, miércoles 24 de diciembre, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.20 pesos y vende en 18.60 pesos

Banco Azteca compra en 17.70 y vende en 18.54 pesos

Bank of America compra en 16.9492 y vende en 18.9394 pesos

Banorte adquiere en 16.70 y oferta en 18.25

BBVA Bancomer compra 17.04 y vende en 18.18 pesos

Banamex compra en 18.10 y vende en 19.20

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 17.93

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Finalmente, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), señalan que el precio del dólar oficial de EU de este penúltimo miércoles del mes es de 17.9525 pesos mexicanos.

