60 años, 60 historias: La alternancia: Vicente Fox gana la presidencia 2000

Ciudad Obregón, Sonora.- En la edición 14 mil 402 de TRIBUNA, del día lunes 3 de julio del 2000, se compartió en su portada de nota principal el hecho político más importante de esa época. La victoria de Vicente Fox marcaba el fin al dominio del Partido Revolucionario Institucional (PRI), que había gobernado México desde el año de 1929, por lo cual el triunfo en las urnas de Fox señalaba un cambio histórico en el sistema político mexicano.

La nota periodística que Tribuna llevó en la portada fue la siguiente: "Fue una jornada electoral ejemplar y democrática: Woldenberg"

El candidato del Partido Acción Nacional (PAN), Vicente Fox Quesada, encabezaba las elecciones presidenciales celebradas ayer en México, de acuerdo con los resultados preliminares dados a conocer anoche por el Instituto Federal Electoral (IFE) de México. Tras el cómputo de 41.656 centros electorales de un total de 113.424 en todo el país, Fox tiene 6,588,316 votos, equivalente al 46.15 por ciento; Francisco Labastida Ochoa, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 4,664,787 votos, 32.68 por ciento; tercero estaba Cuauhtémoc Cárdenas, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), con 2,314,966 votos, un 16.22 por ciento.

Jornada ejemplar

En su tercer mensaje transmitido a través de cadena nacional, José Woldenberg expuso que el comité técnico del organismo consideró que existen suficientes evidencias estadísticas para identificar los porcentajes mencionados.

En su mensaje, José Woldenberg expresó que vivimos una jornada ejemplar en la cual los votantes mostraron su fe en el voto, convencidos de su eficacia. Demostraron, agregó, que el cambio en el gobierno puede darse de manera pacífica.

Reconoce triunfo

El presidente de México, Ernesto Zedillo, reconoció anoche el triunfo en las elecciones presidenciales del candidato opositor Vicente Fox Quesada, del Partido Acción Nacional (PAN), que puso fin a 71 años de Gobierno del Partido Revolucionario Institucional.

Zedillo felicitó a Fox por su triunfo y le ofreció su apoyo "para que su mandato se inicie con un México unido" y expresó sus "mejores votos por el éxito del Gobierno de Vicente Fox".

Minutos después, el candidato perdedor del PRI, Francisco Labastida Ochoa, admitió la victoria de Fox. "La ciudadanía tomó una decisión que todos debemos respetar", dijo por televisión Labastida desde las oficinas generales de su partido.

Las tendencias de voto indicaban también que el PAN había obtenido claras victorias en los estados de Guanajuato y Morelos, donde los votantes también eligieron gobernadores. En la capital del país, el PRD parecía ser el ganador según las encuestas, seguido por el PAN y el PRI en un distante tercer lugar.

El Tribunal Federal Electoral informó que hubo unos 900 incidentes con casillas que abrieron tarde o no fueron instaladas, representando estas últimas solamente el 0.01 por ciento de las 113,423 distribuidas en 300 distritos electorales de todo el país. El Instituto Federal Electoral calculaba que un 70 por ciento de los 59 millones de votantes inscritos votaron en los comicios.

Gobierno plural

Vicente Fox Quesada hizo un reconocimiento "amplio y serio" al presidente Ernesto Zedillo Ponce de León por facilitar la transición democrática.

En un mensaje ante sus seguidores reunidos en la nueva sede del PAN y luego ante los medios de comunicación, Fox Quesada destacó que el presidente Zedillo tuvo la madurez democrática "para reconocer de manera inmediata y sin titubeos el resultado de la jornada electoral".

Fox exaltó el compromiso del primer mandatario para trabajar con intensidad y en colaboración estrecha con él durante los cinco meses que le restan a su administración. Expuso que en su primera plática con el presidente de la República, acordaron trabajar juntos para definir el presupuesto del año 2001 y para hacer un acto de cambio del poder de manera profesional y sin sobresaltos.

Dijo que a sus adversarios en la contienda les extiende la mano para que con la misma determinación de la competencia se dé paso a la transición en concordia y en la renovación de las instituciones nacionales.

"Hoy les pido que todos, con honor y sin reserva, en un espíritu renovado, nos demos la mano. Habrá en México un gobierno de transición, plural e incluyente", expuso acompañado por sus principales colaboradores de campaña y por sus hijos.

