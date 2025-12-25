Alcaldes, gobernadores y funcionarios de Morena: los casos de visas revocadas por Estados Unidos en 2025

Ciudad de México.- Hace unos días, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue cuestionada durante la conferencia matutina sobre los políticos que han sido afectados por el gobierno de Estados Unidos mediante la cancelación de sus visas. Para nadie es un secreto que el homólogo estadounidense de la mandataria mexicana, desde su llegada al poder, ha intensificado acciones contra los cárteles del narcotráfico mexicano y, en reiteradas ocasiones, ha señalado que estos grupos criminales mantienen vínculos con ciertos funcionarios públicos. No obstante, como respuesta, la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México (2018–2023) declaró que, al tratarse de información de carácter personal, únicamente las personas involucradas cuentan con ese dato.

Sin embargo, de manera paralela, la agencia Reuters publicó una investigación exhaustiva el pasado 14 de octubre de 2025, en la que señala que el país vecino ha revocado las visas de al menos 50 políticos y funcionarios mexicanos, la mayoría de ellos pertenecientes al partido Morena. Es importante precisar que las fuentes que proporcionaron los nombres solicitaron el anonimato y se identificaron como dos políticos mexicanos. Presuntamente, el motivo de su silencio es el temor a ser relacionados con investigaciones de carácter criminal. A continuación, se mencionan algunos de los personajes que han generado mayor controversia.

César Iván Sandoval, alcalde de San Luis Río Colorado

Uno de los casos más recientes es el de César Iván Sandoval, alcalde de San Luis Río Colorado, quien el pasado 13 de noviembre de 2025 intentó cruzar la frontera por la garita que conecta con Arizona, ya que debía asistir a una reunión de trabajo. No obstante, dicho viaje no se concretó, pues fue interceptado por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el momento en que presentó su documentación migratoria. Tras varios minutos de revisión y la retención de algunos documentos, su visa fue cancelada.

César Iván Sandoval

Norma Alicia Bustamante, alcaldesa de Mexicali, y su esposo Luis Samuel Guerrero Delgado

En este caso, de acuerdo con medios locales, el 8 de agosto del presente año Luis Samuel Guerrero Delgado, actual funcionario del Consejo Estatal para la Prevención de Accidentes (Coepra) de Baja California, fue retenido en el puerto internacional de entrada de Calexico, California. El procedimiento incluyó su envío a una segunda revisión, donde finalmente se le revocó la visa. El nombre del partido Morena toma relevancia en este tema debido a que también perdió su visa su esposa, la alcaldesa de Mexicali, Norma Alicia Bustamante.

Norma Alicia Bustamante

Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales

De igual forma, Juan Francisco Gim, alcalde de Nogales, corrió con el mismo destino. El edil decidió hacer pública la revocación de su visa el pasado 7 de agosto de 2025 a través de un video, en el que expresó: "Hoy quiero hablarte con absoluta transparencia sobre la situación que se ha dado en torno a mi visa. Efectivamente, el gobierno de Estados Unidos ha tomado una medida respecto a mi situación migratoria, la cual respeto". Asimismo, negó categóricamente cualquier acusación en su contra y aseguró que el hecho no está relacionado con una persecución política.

Juan Francisco Gim

Óscar Eduardo Castro

Otro militante de Morena que presuntamente atravesó por una situación similar es Óscar Eduardo Castro Castro, presidente municipal de Puerto Peñasco, Sonora. El médico cirujano de profesión fue detenido el 11 de junio mientras intentaba cruzar la frontera acompañado de su esposa e hijos. El objetivo era ingresar a Estados Unidos por la garita de Lukeville, lo cual no ocurrió, ya que tras una revisión rutinaria por parte de agentes migratorios se le retiró la visa. Posteriormente, Óscar Eduardo se pronunció en redes sociales, donde desmintió esta versión, por lo que el caso continúa siendo una incógnita.

Óscar Eduardo Castro

Alberto Granados Fávila

En cuanto al presidente municipal de Matamoros, Alberto Granados Fávila, trascendió que el 17 de abril fue detenido por elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. De manera extraoficial, se indicó que el motivo estaría relacionado con presuntos vínculos con el empresario Édgar Alejandro, quien fue interceptado en posesión de ocho kilos de cocaína en Brownsville el 27 de enero de 2025. No obstante, hasta el cierre de esta nota no existe confirmación oficial de dichos señalamientos, ya que el propio Alberto Granados afirmó haber cruzado la frontera sin inconvenientes.

Alberto Granados Fávila

Marina del Pilar Ávila Olmeda y Carlos Torres

Uno de los episodios más mediáticos del año, sin duda, es el relacionado con la gobernadora morenista de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, a quien le fue revocada la visa a inicios de mayo. En este caso, fue la propia mandataria estatal quien confirmó la información, al igual que su esposo, Carlos Torres Torres, también militante de Morena. Diversas versiones apuntan a que ambos estarían siendo investigados bajo las leyes estadounidenses. Incluso, el Semanario Zeta publicó que Carlos Torres y su hermano, Luis Alfonso, han sido vinculados con presuntas actividades de tráfico ilegal de diésel, evasión fiscal, lavado de dinero y delincuencia organizada. Marina del Pilar Ávila Olmeda y Carlos Torres

Fuente: Tribuna del Yaqui