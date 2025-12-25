Las reformas más controversiales que se aprobaron en México durante 2025

Ciudad de México.- El pasado viernes 12 de diciembre concluyeron los trabajos correspondientes al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio de la LXVI Legislatura. Aunque la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez, afirmó que se trató de un periodo de intenso trabajo legislativo y diálogo plural, lo cierto es que varias de las reformas aprobadas a lo largo de 2025 generaron polémica, tanto entre legisladores como en distintos sectores de la sociedad.

Durante este periodo, el Congreso de la Unión avaló reformas que impactaron ámbitos clave como la transparencia, el sistema fiscal, el acceso a la justicia y la protección de datos, algunas de las cuales provocaron debates prolongados y posturas encontradas. A continuación, en TRIBUNA te compartimos un recuento de las reformas más controversiales que se aprobaron en 2025.

Reformas más controversiales que se aprobaron en 2025

Leyes secundarias que extinguieron al INAI

En marzo de 2025 se aprobaron y publicaron las leyes secundarias que formalizaron la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Estas normas crearon el organismo Transparencia para el Pueblo, bajo la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno, lo que generó críticas por la pérdida de autonomía en la garantía del acceso a la información pública.

Reforma a la Ley Antilavado

Publicada el 16 de julio de 2025, esta reforma amplió las obligaciones para sectores considerados como actividades vulnerables, redefinió conceptos clave y endureció controles contra el lavado de dinero por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). La medida fue cuestionada por empresarios y especialistas, quienes advirtieron un aumento en la carga administrativa y regulatoria, además un posible abuso político.

Reforma a la Ley de Amparo

En octubre de 2025 se aprobaron cambios a la Ley de Amparo, propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Esta generó polémica por limitar la suspensión de actos de autoridad, redefinir el interés legítimo y buscar evitar amparos fiscales, lo que expertos advirtieron podría debilitar la defensa ciudadana. No obstante, el Gobierno argumentó que con esta se modernizarían los juicios y se combatirían los abusos.

Ley de Ingresos 2026

Aprobada el 17 de octubre de 2025, la Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2026 incluyó incrementos al IEPS en productos como refrescos, tabaco, apuestas y videojuegos. El debate fue intenso, ya que distintos sectores criticaron el impacto de estos gravámenes en el consumo y en los hogares de menores ingresos.

Reforma al Código Fiscal

El 7 de noviembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la modificación al Código Fiscal de la Federación que incorpora, entre otras disposiciones, el nuevo artículo 30-B, dentro del paquete fiscal para 2026. Esta reforma obliga a las plataformas digitales a permitir al Servicio de Administración Tributaria (SAT) el acceso en línea y en tiempo real a la información necesaria para verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales relacionadas con las operaciones digitales.

La medida forma parte del Paquete Económico 2026 y entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2026, con la obligación de acceso en tiempo real aplicable desde el 1 de abril de 2026. Desde luego, generó críticas por riesgo a la privacidad, violaciones a derechos humanos y desincentivo a la economía digital, aunque el SAT aseguró que es solo para fines fiscales y que el acceso está acotado.

El cierre del periodo legislativo dejó claro que 2025 fue un año de reformas profundas, muchas de ellas marcadas por la controversia y el debate público. Si bien el Congreso destacó la productividad del periodo, las decisiones tomadas seguirán generando discusión por su impacto en derechos, obligaciones y en la relación entre ciudadanía y Estado.

