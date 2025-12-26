Precio del dólar en México HOY viernes 26 de diciembre de 2025: Tipo de cambio actual

Ciudad de México.- ¿Este último día hábil de la semana, tras la Navidad, tienes planeado realizar transacciones que involucran a la moneda oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es positiva, ya sea para compras o ventas de productos importados, es clave que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este viernes 26 de diciembre de 2025. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, viernes 26 de diciembre de 2025, el precio del dólar se muestra en un promedio de 17.9262 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera apreciación del peso mexicano, el cual el pasado miércoles 24 de diciembre cerró operaciones en 17.909 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Conoce aquí cuál es el precio del dólar en México. Foto: Internet

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este viernes está en un promedio de 17.9223 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana se expone en 17.9354 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México viernes 26 de diciembre de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, viernes 26 de diciembre, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.20 pesos y vende en 18.60 pesos

Banco Azteca compra en 16.90 y vende en 18.54 pesos

Bank of America compra en 16.9492 y vende en 18.9394 pesos

Banorte adquiere en 16.75 y oferta en 18.25

BBVA Bancomer compra 16.87 y vende en 18.42 pesos

Banamex compra en 18.19 y vende en 19.23

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.17

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Finalmente, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este último viernes del mes es de 17.9248 pesos mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui