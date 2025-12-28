Precio del dólar HOY domingo 28 de diciembre de 2025: Tipo de cambio actual en México

Ciudad de México.- ¿Para la última semana del año tienes pensado realizar transacciones que involucran a la moneda oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es afirmativa, ya sea para compras o ventas de productos extranjeros, es indispensable que te informes sobre cuál es el precio del dólar que exponen los bancos de México este domingo 28 de diciembre de 2025. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, domingo 28 de diciembre de 2025, el precio del dólar se expone en un promedio de 17.9115 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera depreciación del peso mexicano, el cual el pasado viernes 26 de diciembre cerró operaciones en 17.895 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este domingo amanece en un promedio de 17.8953 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana se muestra en 17.9136 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México domingo 28 de diciembre de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, domingo 28 de diciembre, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.20 pesos y vende en 18.60 pesos

Banco Azteca compra en 16.85 y vende en 18.49 pesos

Bank of America compra en 16.9779y vende en 18.9753 pesos

Banorte adquiere en 16.65 y oferta en 18.25

BBVA Bancomer compra 16.84 y vende en 18.37 pesos

Banamex compra en 18.20 y vende en 19.20

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.02

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este último domingo del mes es de 17.9248 pesos mexicanos.

