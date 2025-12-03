Aumenta salario mínimo en 2026: ¿Cuánto ganarán los trabajadores en México y la frontera norte?

Ciudad de México.- Este miércoles 3 de diciembre de 2025, durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum, junto con el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Marath Baruch Bolaños, confirmaron que, a partir del 1 de enero de 2026, habrá un incremento del 13 por ciento al salario mínimo general y profesional en México.

El aumento, afirmó el titular de la Secretaría del Trabajo, es resultado de un acuerdo unánime entre el sector obrero, empresarial y el Gobierno, lo que permitirá mantener una política salarial coordinada y sin efectos adversos en los precios.

¿Cuánto subirá el salario mínimo en 2026?

A partir del próximo año, estos serán los nuevos montos:

Salario mínimo general: pasará de 278.80 a 315.04 pesos diarios (equivalente a 9,582.47 pesos mensuales). También aplica para profesionales.

Zona Libre de la Frontera Norte: aumento del cinco por ciento, quedando en 440.87 pesos diarios (unos 13,409.80 pesos mensuales).

De acuerdo con la STPS, estos incrementos continúan la tendencia de recuperación del ingreso que inició en 2019 y que, según datos oficiales, ya permitió que millones de personas mejoraran sus condiciones económicas.

Salario en la frontera: recuperación histórica

Bolaños López destacó que en la frontera norte los aumentos han sido particularmente significativos. Con el ajuste de 2026, el salario mínimo en esa región cubre el equivalente a 2.8 canastas básicas, un nivel sin precedentes desde que se lleva registro. El funcionario agregó que, para inicios de 2026, el salario mínimo a nivel nacional habrá recuperado 154.2 por ciento de su poder adquisitivo respecto a 2018, alcanzando así su nivel más alto desde la década de 1980.

Ante medios de comunicación, señalaron que el incremento presentado forma parte de los objetivos del llamado "segundo piso de la Transformación", que busca asegurar que, al término del sexenio, el salario mínimo pueda cubrir 2.5 canastas básicas sin presionar la inflación ni poner en riesgo la planta laboral del país.

La STPS informó que, desde 2018, los trabajadores con menores ingresos han registrado incrementos acumulados de 204 por ciento en la frontera norte y 115 por ciento en el resto del país. Además, cifras oficiales señalan que 6.6 millones de personas han salido de la pobreza de manera directa gracias a los aumentos al salario mínimo durante los últimos años.

Sheinbaum: "No habrá impacto en la inflación"

En su intervención, la presidenta Claudia Sheinbaum descartó que el incremento salarial genere presiones inflacionarias. Según explicó, el Gobierno de México consultó el ajuste con el sector empresarial y con el Banco de México (Banxico), quienes coincidieron en que el impacto en costos de producción será mínimo.

No tiene impactos en la inflación… la parte laboral en el costo de producción no implicaría incrementos ni en los productos, y por lo tanto, tampoco en la inflación", dijo la presidenta.

El secretario del Trabajo también señaló que este aumento se alinea con la estrategia del PACIC, que monitorea los precios de productos básicos para evitar fluctuaciones abruptas.

