Nueva titular de la FGR será una MUJER: Sheinbaum envía al Senado la terna final

Ciudad de México.- Durante la conferencia 'Mañanera del Pueblo' de este miércoles 3 de diciembre de 2025, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que ya envió al Senado de la República la terna definitiva con los perfiles que contenderán por el cargo de titular de la Fiscalía General de la República (FGR). Durante este día el dato será confirmado oficialmente.

Con esto, arranca la fase final para renovar la institución, tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero presentada el pasado 27 de noviembre. Como se recordará, el exfiscal General anunció su salida de la dependencia tras llegar a un acuerdo con la presidenta para ser embajador en un "país amigo", sin embargo, a la fecha de publicación de esta nota, aún no se revela en qué nación residirá el exfuncionario.

uD83DuDCF2 La presidenta Claudia Sheinbaum, confirmó que ya envió la terna al Senado para el cargo de la Fiscalía General de la República. Son tres mujeres. pic.twitter.com/vkhn1bjb6r — Notigram (@Notigram) December 3, 2025

Sheinbaum envía terna para elegir a nuevo titular de la FGR

En la previa, el Senado había entregado una lista de diez aspirantes, la cual fue analizada por el Poder Ejecutivo para definir a quienes pasarían a la última etapa del proceso. Tras esta evaluación, la doctora Sheinbaum Pardo optó por proponer únicamente perfiles femeninos al considerar, dijo, que con su mandato "es tiempo de mujeres" en las instituciones de justicia del país.

¿Quiénes integran la terna que se votará este mismo día?

Las tres aspirantes provienen de la relación inicial aprobada por el Senado, en la que están estos nombres:

Luz María Zarza Delgado Maribel Bojorges Beltrán Sandra Luz González Mogollón Ernestina Godoy Ramos Mirna Lucía Grande Hernández Luis Manuel Pérez de Acha Félix Roel Herrera Antonio Hamlet García Almaguer David Borja Padilla Miguel Nava Alvarado

Así será el proceso de votación en el Senado

El procedimiento para elegir a la nueva persona titular de la Fiscalía General continuará este mismo miércoles. Los senadores deberán emitir su voto de manera secreta, utilizando cédulas individuales que posteriormente serán depositadas en una urna. Al finalizar, los votos serán contabilizados en el Pleno para determinar cuál de las tres aspirantes alcanzará la mayoría requerida. Con esa decisión, el Senado definirá la nueva cabeza de la FGR para el periodo correspondiente.

La presidenta reiteró que la terna busca fortalecer la presencia de mujeres en los órganos de justicia y enviar un mensaje de continuidad en la renovación institucional.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'