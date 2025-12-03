Precio del dólar en México HOY miércoles 3 de diciembre de 2025: Tipo de cambio actual

Ciudad de México.- ¿Este tercer día de la semana tienes planeado realizar transacciones que involucran a la divisa oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es afirmativa, ya sea para compras o ventas de productos extranjeros, es indispensable que te informes sobre cuál es el precio del dólar que muestran los bancos de México este miércoles 3 de diciembre de 2025. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio.

La mañana de hoy, miércoles 3 de diciembre de 2025, el precio del dólar se exhibe en un promedio de 18.2567 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera apreciación del peso mexicano, el cual el pasado martes 2 de diciembre cerró operaciones en 18.275 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Precio del dólar en México HOY miércoles 3 de diciembre. Foto: Internet

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este miércoles amaneció en un promedio de 18.2539 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana está en 18.2663 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México miércoles 3 de diciembre de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, miércoles 3 de diciembre, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.40 pesos y vende en 18.90 pesos

Banco Azteca compra en 17.55 y vende en 18.74 pesos

Bank of America compra en 17.301 y vende en 19.305 pesos

Banorte adquiere en 17.10 y oferta en 18.60

BBVA Bancomer compra 17.41 y vende en 18.59 pesos

Banamex compra en 18.10 y vende en 19.20

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.31

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

#Seguridad | Motociclista muere tras ser embestido en la zona industrial de Los Mochis; responsable huyó uD83CuDFCD???https://t.co/WS1qbuGu26 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) December 3, 2025

Finalmente, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este primer miércoles del mes es de 18.291 pesos mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui