Precio del dólar HOY en México MARTES 30 de diciembre de 2025: Tipo de cambio actual

Ciudad de México.- ¿Este segundo día de la semana tienes planeado realizar transacciones bancarias que involucran a la divisa oficial de los Estados Unidos (EU)? Si la respuesta es positiva, ya sea para compras o ventas de productos importados, es indispensable que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este martes 30 de diciembre de 2025. Aquí en TRIBUNA te compartimos todos los detalles sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, martes 30 de diciembre de 2025, el precio del dólar se muestra en un promedio de 17.9642 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera apreciación del peso mexicano, el cual el pasado lunes 29 de diciembre cerró operaciones en 17.96 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este martes se exhibe en un promedio de 17.9516 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana se muestra en 17.956 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México martes 30 de diciembre de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, martes 30 de diciembre, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.20 pesos y vende en 18.60 pesos

Banco Azteca compra en 17.85 y vende en 18.59 pesos

Bank of America compra en 17.0068 y vende en 19.0114 pesos

Banorte adquiere en 16.80 y oferta en 18.30

BBVA Bancomer compra 17.12 y vende en 18.28 pesos

Banamex compra en 18.10 y vende en 19.15

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 17.96

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Finalmente, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), señalan que el precio del dólar oficial de EU de este último martes del mes es de 17.9667 pesos mexicanos.

