Precio del dólar en México HOY miércoles 31 de diciembre: Así cierra el año el peso mexicano

Ciudad de México.- ¿Este última día hábil del año tienes pensado realizar operaciones que involucran a la divisa oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es afirmativa, ya sea para compras o ventas de productos extranjeros, es indispensable que te informes sobre cuál es el precio del dólar que manejan los bancos de México este miércoles 31 de diciembre de 2025. Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio.

La mañana de este día, miércoles 31 de diciembre de 2025, el precio del dólar se expone en un promedio de 17.9680 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera apreciación del peso mexicano rumbo al Fin de Año, el cual el pasado martes 30 de diciembre cerró operaciones en 17.978 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Aquí todo sobre el precio del dólar en México. Foto: Internet

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este miércoles se exhibe en un promedio de 17.9628 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana está en 17.9699 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México miércoles 31 de diciembre de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, miércoles 31 de diciembre, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme compra el dólar en 17.20 pesos y vende en 18.60 pesos

Banco Azteca compra en 16.85 y vende en 18.59 pesos

Bank of America compra en 17.0358 y vende en 19.0114 pesos

Banorte adquiere en 16.80 y oferta en 18.30

BBVA Bancomer compra 17.13 y vende en 18.27 pesos

Banamex compra en 18.10 y vende en 19.20

Grupo Financiero Multiva cotiza la divisa extranjera en 18.02

Inbursa compra el dólar en 18.40 y vende en 19.40

Por último, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), señalan que el precio del dólar oficial de EU de este último miércoles del mes es de 17.9528 pesos mexicanos.

Fuente: Tribuna del Yaqui