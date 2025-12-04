¡Síguenos!
Precio del dólar HOY jueves 4 de diciembre de 2025 en México: ¿Cuál es el tipo de cambio?

Este jueves 4 de diciembre de 2025, el precio del dólar aparece en un promedio de 18.28 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN)

Precio dólar para hoy 4 de diciembre Foto: Internet

Ciudad de México.- ¿Este cuarto día hábil de la semana tienes planeado realizar transacciones que contemplan a la moneda oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es positiva, ya sea para compras o ventas de productos extranjeros, es indispensable que te informes sobre cuál es el precio del dólar que muestran los bancos de México este jueves 4 de diciembre de 2025. Aquí en TRIBUNA te compartimos todos los detalles sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, jueves 4 de diciembre de 2025, el precio del dólar aparece en un promedio de 18.28 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). Esta cotización representa una nueva y ligera apreciación del peso mexicano, el cual el pasado miércoles 3 de diciembre cerró operaciones en 18.25 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este jueves está en un promedio de 16.55 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana amanece en 18.90 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México jueves 4 de diciembre de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, jueves 4 de diciembre, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Banco Afirme

17.40 pesos compra | 18.90 pesos venta

Banco Azteca

16.55 pesos compra | 18.74 pesos venta

Banorte

17.10 pesos compra | 18.60 pesos venta

Bancomer

17.43 pesos compra | 18.57 pesos venta
 

Fuente: Tribuna del Yaqui 

