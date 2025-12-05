El agua es un derecho, no una mercancía, afirma Lorenia Valles Sampedro

Ciudad de México.- "La nueva ley de agua garantizará el derecho de todas y todos al vital líquido, pues ahora se prohibirá a los organismos operadores suspender o restringir totalmente el servicio de agua potable por falta de pago de los usuarios domésticos que viven en situación de vulnerabilidad, estableciéndose que el servicio deberá suministrar el mínimo indispensable para su subsistencia", manifestó la senadora por Sonora Lorenia Valles Sampedro.

En el marco de la discusión de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y de la expedición de la Ley General de Aguas, llevada a cabo en el Senado de la República, la legisladora afirmó que es importante recuperar la rectoría del Estado sobre el agua, a fin de evitar el acaparamiento para fines privados o ilegales, y asegurar que todas las personas gocen de dicho bien hídrico.

"Entre los compromisos de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien llegó al gobierno de la República con cerca de 36 millones de votos, está un programa de ordenamiento de las concesiones, la tecnificación de 200 mil hectáreas de riego en 13 distritos prioritarios, así como varios proyectos estratégicos para el reciclamiento de agua en 16 entidades, que están incluidos en el Plan Hídrico Nacional 2024-2030", indicó.

"El propósito es garantizar el derecho del pueblo al agua, priorizando su uso para consumo personal y doméstico. Para lograrlo, ha sido fundamental cambiar la visión de la gestión del agua y seguir trabajando en el acceso, disposición y saneamiento en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, pues se trata de un derecho y no de una mercancía", concluyó Valles Sampedro.

Fuente: Tribuna del Yaqui