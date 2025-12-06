Morena celebra 7 años de la Cuarta Transformación; Sheinbaum convoca al Zócalo

Ciudad de México.- Al cerrar el año 2025, México se prepara para una celebración histórica: los siete años del triunfo electoral que dio inicio a la Cuarta Transformación, el movimiento político y social encabezado primero por Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y hoy por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de mensajes oficiales, conferencias y videos difundidos en redes sociales, la mandataria llamó al pueblo de México a reunirse este sábado 6 de diciembre, a las 11:00 horas (tiempo centro), en el Zócalo de la Ciudad de México, para conmemorar los avances y conquistas alcanzadas desde 2018 y refrendar la unidad del movimiento.

Siete años de celebración histórica

Frente al emblemático mural de Diego Rivera y más tarde desde Palacio Nacional, Sheinbaum destacó que este cierre de 2025 representa un momento de gran relevancia para el país. "Cerramos este 2025 con la celebración histórica de siete años de transformación", expresó en un video difundido en su cuenta oficial, donde reiteró que el proyecto de la Cuarta Transformación ha demostrado su compromiso con el bienestar social, la democracia y la soberanía nacional.

La presidenta subrayó que, pese a las campañas y calumnias recientes en contra del movimiento, el vínculo con el pueblo permanece inquebrantable: "Gobierno y pueblo somos lo mismo. Queremos el bienestar del pueblo, la soberanía de México, la lucha por la democracia y por las libertades verdaderas".

Reafirmó también que la 4T es un movimiento pacífico, cuya fuerza radica en la participación democrática: "La Cuarta Transformación es pacífica. El arma más poderosa que tiene el pueblo hoy es el voto popular".

Un recuento de logros y retos en siete años

En su convocatoria, Sheinbaum adelantó que durante el evento en el Zócalo hará un balance público sobre las conquistas del pueblo en estos siete años, así como los desafíos que vienen hacia adelante para consolidar un país más justo e igualitario.

Entre los logros más relevantes se encuentran:

Aprobación y respaldo popular

Los dos presidentes emanados de Morena han contado con altos niveles de apoyo.

López Obrador nunca descendió del 65 por ciento de aprobación .

. Sheinbaum cerrará su primer año con un 76 por ciento, superando el arranque de su antecesor.

Reducción de la pobreza

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 13.4 millones de personas salieron de la pobreza entre 2018 y 2024. El fortalecimiento de los programas sociales del Bienestar, que han implicado una inversión acumulada de más de 20 billones de pesos, ha sido decisivo en este avance.

Incremento histórico al salario mínimo

El salario mínimo, que en 2018 era de 88 pesos, alcanzó los 278 pesos en 2025, un aumento de 125 por ciento. Es una de las políticas más celebradas por la población trabajadora y por el propio gobierno, que proyecta un nuevo incremento para 2026.

Récord en inversión extranjera y recaudación

En 2025 se registró el mayor nivel histórico de Inversión Extranjera Directa, con 40 mil 906 millones de dólares al tercer trimestre. La recaudación fiscal también alcanzó cifras récord, impulsada por un combate más firme a la evasión de grandes contribuyentes.

Seguridad: homicidios a la baja en 2025

Aunque el sexenio de López Obrador enfrentó los niveles más altos de homicidios en décadas, el arranque del gobierno de Sheinbaum muestra una tendencia sostenida a la baja, que podría convertir a 2025 en el año menos violento de la 4T.

Retos persistentes

No obstante, la mandataria reconoció que existen temas que requieren mayor atención:

Desapariciones, que han aumentado año con año y superan las 30 mil anuales.

Acceso a la salud, tras la transición del Seguro Popular al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y posteriormente a IMSS-Bienestar .

. Combate a la corrupción, donde México no ha mejorado en el índice de Transparencia Internacional y aún no se han concluido procesos judiciales emblemáticos como la Estafa Maestra, Agronitrogenados o el caso Segalmex.

Sheinbaum hizo énfasis en que la continuidad del proyecto depende del respaldo ciudadano: "El pueblo de México está más consciente que nunca. Por eso quiero invitarlos a defender lo logrado, las conquistas del pueblo. Defendamos la democracia y las libertades".

Insistió en que el movimiento enfrenta ataques de quienes antes gozaban de privilegios y hoy buscan recuperar espacios de poder, incluso, dijo, alentando discursos de violencia o presiones externas. El evento en el Zócalo tendrá también una carga simbólica: será la primera gran concentración convocada por una mujer presidenta para celebrar los avances del movimiento que la llevó al poder. "Llegamos todas las mujeres a la presidencia", afirmó en su mensaje, recordando el significado histórico de su triunfo en 2024.

La convocatoria llega pocos días después de la reaparición pública del expresidente López Obrador, quien desde su rancho en Palenque envió un mensaje donde reiteró su respaldo a la democracia y advirtió que solo volvería a la vida pública si esta se viera amenazada.

Finalmente, Sheinbaum reiteró su llamado: "Los invito este sábado 6 de diciembre, a las 11 de la mañana, al Zócalo de la Ciudad de México. Siete años de transformación, siete años de conquista". El Gobierno Federal espera una gran concentración ciudadana para reafirmar que la Cuarta Transformación sigue siendo un proyecto vivo, respaldado y en evolución, con el pueblo en el centro de todas sus decisiones.

Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum

Fuente: Tribuna del Yaqui