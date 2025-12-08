La presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con amplio respaldo del pueblo sonorense: Lorenia Valles

Ciudad de México.- La senadora por Sonora Lorenia Valles Sampedro afirmó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene un sólido respaldo del pueblo de Sonora, reflejo del acompañamiento histórico que el movimiento transformador ha recibido desde su origen.

Tras su asistencia al evento celebrado el pasado sábado 6 de diciembre en el Zócalo capitalino, donde más de 600 mil personas participaron en la conmemoración de los siete años del inicio de la Cuarta Transformación, Valles destacó que ningún gobierno anterior había logrado convocatorias de tal magnitud y constancia. "Desde 2018, año tras año, la plancha del Zócalo reúne a cientos de miles de mexicanas y mexicanos que creemos en la 4T; ya sea en las fiestas patrias, en los informes de gobierno o en los llamados para defender nuestra soberanía", expresó.

La legisladora subrayó que Sonora tuvo una presencia notable en la celebración, no solo con la asistencia del gobernador Alfonso Durazo y representantes populares de la entidad, sino también con la participación de "muchas y muchos sonorenses que han acompañado al movimiento desde su origen". Esto, afirmó, demuestra el respaldo sólido que la presidenta Sheinbaum mantiene en la entidad.

Valles Sampedro contrastó este apoyo popular con el legado de los expresidentes del periodo neoliberal. "Cualquiera de ellos habría querido concluir su mandato con el cariño del pueblo. Pero lejos de ser recordados como buenos gobernantes, llevan la mancha de la corrupción, la falta de resultados en el bienestar social y el distanciamiento de la gente, porque gobernaron a puerta cerrada y con oídos sordos", señaló.

Finalmente, la senadora destacó que tanto el expresidente Andrés Manuel López Obrador como la presidenta Sheinbaum son figuras queridas y reconocidas por la ciudadanía debido a su forma de gobernar. "La presidenta Claudia Sheinbaum cuenta con la aprobación de siete de cada diez mexicanas y mexicanos. Ese respaldo no es gratuito: se ha gobernado con honestidad y priorizando los derechos de la gente, lo cual permitió que 13.4 millones de personas salieran de la pobreza en seis años. Además, son los mandatarios que más han visitado Sonora", concluyó.

Desde el 1 de diciembre de 2018, el gobierno de la Cuarta Transformación ha priorizado los derechos del pueblo, haciendo valer que “por el bien de todos, primero los pobres”.



Les invito a leer mi columna dominical para Entorno Informativo (@Entornohmo) ??… pic.twitter.com/vD2gFlozt5 — Lorenia Valles (@LoreniaValles_) December 7, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui