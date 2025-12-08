Precio del dólar en México HOY LUNES 8 de diciembre de 2025: Así amaneció el tipo de cambio

Ciudad de México.- ¿Este primer día de la semana tienes planeado realizar operaciones que contemplan a la divisa oficial de los Estados Unidos de América (EU)? Si la respuesta es positiva, ya sea para compras o ventas de productos importados, es indispensable que te informes sobre cuál es el precio del dólar que muestran los bancos de México este lunes 8 de diciembre de 2025. Aquí te compartimos toda la información sobre el tipo de cambio actual.

La mañana de hoy, lunes 8 de diciembre de 2025, el precio del dólar se exhibe en un promedio de 18.1860 pesos de la Moneda Nacional Mexicana (MXN). El pasado viernes 5 de diciembre cerró operaciones en 18.1743 unidades por billete estadounidense, de acuerdo con información presentada por el Banco de México (Banxico).

Compra-venta del dólar en México

Por otra parte, la compra del dólar estadounidense para este lunes amanece en un promedio de 19.2308 pesos mexicanos; mientras que la venta de la divisa norteamericana se muestra en 17.6826 unidades, según datos presentados en el portal de Investing.com, sitio especializado en monitorear el tipo de cambio en tiempo real. No obstante, recuerda que el precio del dólar puede tener nuevas variaciones a lo largo del día.

Precio del dólar HOY en México lunes 8 de diciembre de 2025

Consulta el precio de la moneda dólar en pesos mexicanos publicados hoy, lunes 8 de diciembre, por bancos y entidades del Gobierno de México. ¡Planifica tus transacciones!

Afirme : 17.40 a la compra – 18.90 a la venta

: 17.40 a la compra – 18.90 a la venta Banco Azteca : 17.55 a la compra – 18.69 a la venta

: 17.55 a la compra – 18.69 a la venta Banco de México, FIX del viernes : 18.186

: 18.186 Bank of America : 17.2414 a la compra – 19.2308 a la venta

: 17.2414 a la compra – 19.2308 a la venta Banorte : 16.95 a la compra – 18.55 a la venta

: 16.95 a la compra – 18.55 a la venta BBVA Bancomer : 17.12 a la compra – 18.66 a la venta

: 17.12 a la compra – 18.66 a la venta Intercam: 17.6868 a la compra – 18.6904 a la venta

Finalmente, el Diario Oficial de la Federación (DOF), al igual que el Servicio de Administración Tributaria (SAT), apuntan que el precio del dólar oficial de EU de este último domingo del mes es de 18.1860 pesos mexicanos.



Precio del dólar en México HOY LUNES 8 de diciembre de 2025: Así amaneció el tipo de cambio

