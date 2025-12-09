Normalicemos una vida libre de violencia para todas las mujeres: Lorenia Valles

Ciudad de México.- "En nueve de cada 10 casos de abuso sexual en el país, la víctima es una mujer. Es urgente que existan procesos de investigación claros y sanciones firmes para garantizar el acceso de las víctimas a la justicia pronta y expedita. Por ello, en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, en el Senado de la República dimos un paso importante en favor de la vida de las mujeres", aseguró la senadora por Morena Lorenia Valles Sampedro.

Lo anterior tras la aprobación de la reforma a los artículos 260 y 266 Bis del Código Penal Federal, que fortalece el tipo penal del delito contra el abuso sexual, armonizando su definición y mecanismos de sanción en todas las entidades federativas. La pena será de tres a siete años, pero podrá aumentar si el delito fue provocado con violencia, existe una relación de confianza entre la víctima y el agresor o bien fue perpetrado por un servidor público.

Manifestó que la reforma aprobada en el Senado abona al cumplimiento de los compromisos legislativos para garantizar los derechos y la dignidad de las niñas y de las mujeres. "Como mujer, madre y representante de las sonorenses en el congreso federal, estoy de acuerdo en que dicho delito sea perseguido de oficio, es decir, que no sea necesario que la víctima denuncie para que la autoridad judicial investigue", dijo la legisladora de Sonora.

"Nuestro propósito es no acostumbrarnos a las violencias de género. Debemos asumir que la discriminación, la exclusión y las desigualdades estructurales por el simple hecho de ser mujeres son violencias que no pueden tener más cabida en este momento de transformación social. Normalicemos una vida libre de violencia para todas las niñas y todas las mujeres", concluyó Valles Sampedro.

Fuente: Tribuna del Yaqui