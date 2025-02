Cámara de Diputados aprueban Reforma al Infonavit; regresa al Senado

México.- Este sábado 1 de febrero, retomando el trabajo legislativo después del periodo de receso, en una acalorada sesión marcada por los reclamos en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de la imposición de aranceles por parte del gobierno de Estados Unidos, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular la polémica reforma que le permite al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) utilizar los recursos a su cargo para la adquisición de suelo y construcción de vivienda social.

El hecho ha sido señalado por la oposición como un "robo" al ahorro de los trabajadores por parte del gobierno de Morena. El proyecto fue avalado en lo general con 346 votos a favor y 90 en contra; en lo particular, fue avalado con 322 votos a favor y 107 en contra. Cabe señalar que Movimiento Ciudadano apoyó la reforma, mientras que el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) rechazaron el proyecto.

La oposición acusa de que el Infonavit se utilizará como una "caja chica" para construir viviendas, sin dar certeza jurídica a las personas de que sus ahorros están a salvo. El PAN acusó desde la tribuna que nació el "Morenavit", señalando que el Gobierno Federal pretende quedarse con 2.4 billones de pesos. Además, se acusó que el gobierno tendría mayor control dentro de la Comisión de Vigilancia.

Lo que pretenden aquí es agarrar 2.4 billones de pesos que no son del gobierno y transferirlos a una empresa que sí es del gobierno. No engañen a la gente, es mentira que van a haber medidas de transparencia; meten a la Auditoría para revisar al Infonavit, pero no meten a la Auditoría para revisar a la empresa que están creando", señaló el coordinador de la bancada del PAN, José Elías Lixa.